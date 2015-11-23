Симферополь, 23 ноября, 2015, 09:58 — ИА Регнум. «А из большого пельменя мы раскатаем пиццу» — популярная шутка в Крыму среди тех, кому пришлось разбирать разморозившийся холодильник. В первую очередь в пищу идут скоропортящиеся продукты, ведь хранить их зачастую негде: холодильник без электричества не работает, а за окном столбик термометра уже несколько дней ниже +15 не опускался, так что и на балкон продукты не вынесешь. Но никто не жалуется — при отсутствии тепла в батареях и горячей воды в кране тёплая погода в ноябре — просто подарок природы. Будет хуже, если похолодает.

Автовладельцы заливают полный бак и канистры про запас

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На территории Крыма введен режим чрезвычайной ситуации

Продовольственные магазины несут убытки: мясную продукцию менеджеры закрывают картоном — она стояла без заморозки более 5−10 часов, продавать нельзя. Холодильники с креветками, рыбой, мороженым и полуфабрикатами накрывают чем попало, чтобы обозначить, что «это» уже не продаётся. Ещё можно купить молоко и сметану, но, пожалуй, на свой страх и риск — могло ведь и не испортиться. Купить свечи корреспонденту ИА REGNUM в Севастополе и Симферополе не удалось, везде продавцы отвечают одно и то же: «Свечи закончились». В строительных супермаркетах повышенный спрос на генераторы всех типов. Разбирают фонари, аккумуляторы. Расчёт в магазинах в основном наличный, но некоторые супермаркеты предлагают и безналичный: «Берём карты Банка России, Генбанка, в общем — всё, кроме РНКБ», — сказала кассир в «ПУДе» (бывшая сеть супермаркетов АТБ). На полуострове не работают банкоматы. Только на наличный расчёт перешли многие АЗС.

Работают только те заправки, где есть свои дизельгенераторы. Они стали местными оазисами, где можно зарядить телефон и подключиться к Wi-Fi. Впрочем, и мобильный интернет пока жив-здоров, хотя в целом мобильная связь работает со сбоями. Крымчане активно делятся происходящим в соцсетях и на форумах, читают новости в интернете, пишут родственникам и друзьям на материке, что всё в порядке. Отключениями света старожилов не удивить и не запугать — в 90-е это было частое явление, у многих запасы свечей остались с тех пор.

На работающих АЗС ажиотаж: автолюбители заправляют только полный бак и во все канистры, что нашлись в гараже (в своём и соседском). На многих АЗС заканчивается или уже закончился 95-й бензин. Пока есть 92-й и дизтопливо. Нельзя сказать, что на полуострове дефицит топлива, но из-за ажиотажа его не успевают подвозить. Керченская переправа работает с перебоями из-за сильных порывов ветра вот уже несколько суток, так что с поставками топлива тоже возможны перебои. Остаётся надеяться на запасы нефтебаз. «В Крыму имеется почти месячный запас дизтоплива и трёхнедельный бензина», — заявили местные власти.

На крымских автодорогах можно встретить бензовозы в сопровождении патрульных машин полиции — так доставляют топливо к энергогенерирующим объектам.

Нельзя сказать, что весь Крым «погрузился во тьму». Сейчас полуостров генерирует около 360 мегаватт — при потребности в 950−1000 МВт. Некоторые города, например Севастополь, получили строгие лимиты. Для военной базы ЧФ это 90 МВт — вдвое меньше, чем городу нужно. Но другие города получают в три — пять раз меньше потребностей. В первую очередь подключают объекты инфраструктуры — больницы, предприятия пищевой промышленности, водоканалы… Остатки распределяются для всего населения полуострова.

«Одна из первых задач, которая стоит перед властями республики — обеспечить справедливое распределение энергетических мощностей между крымчанами. Ситуация, при которой у одних граждан по 10−12 часов отсутствует свет, а у других не отключают вообще — недопустима», — написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

Комментарии под этой записью говорят об обратном: крымчане массово сообщают, кто, где и сколько сидит без света. В частности, жалуются жители Бахчисарая, что сидят без света по 9−12 часов. Жители Фороса сообщили, что свет им дали спустя 20 часов. Более 12 часов без света были дома на улице Крымских партизан в Симферополе.

В Крыму электроэнергию получают более трети потребителей

«Крымэнерго» ввело график веерных отключений. Согласно графику, дома и улицы на полуострове отключают на час-два, и свет дают также — на час-два. Ночью на 23 ноября, когда снизилось потребление, в части Симферополя свет не отключали вовсе. Также в «Крымэнерго» сообщили, что на территории Белогорского, Красногвардейского и Раздольненского районов полуострова запитаны только объекты жизнеобеспечения.

«У нас как ночью на 22-е свет выключили, так больше и не включали. Телефон зарядить негде», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM житель деревни в Джанкойском районе Крыма.

Власти Крыма: веерных отключений избежать не удастся

«Севастопольэнерго» построил иную схему веерных отключений — здесь обесточивают один за другим районы города на шесть часов, затем включают электроэнергию на три часа. Так, Нахимовский район отключили в 18:00, а включили в 00:00.

Экономить электроэнергию крымчане пока не научились. Местные власти попросили не пользоваться жителей многоэтажек лифтами, но люди продолжают ими пользоваться — пенсионерам сложно подниматься пешком на верхние этажи. Нередки случаи, когда после отключения света работники небольших магазинов закрывали свои заведения, и уходили домой, забыв выключить электроприборы и освещение. После возобновления электроснабжения всё это работало всю ночь. И в Севастополе и в Симферополе продолжает освещаться наружная реклама, которая должна была быть выключена в первую очередь. В городах практически нет наружного освещения, тем не менее, кое-где улицы сияют, как будто ничего не случилось. Так, например, в ночь на 22 ноября во всём Нахимовском районе Севастополя горел каждый фонарный столб. При этом в городе не ходят троллейбусы.

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В Севастополе троллейбусы заменили автобусами

В Симферополе и Ялте троллейбусы ходят, но интенсивность меньше обычного.

22 ноября в Крым прибыла делегация представителей китайских туроператоров, чтобы увидеть, чем им может быть интересен полуостров и рассказать местным отельерам, что нужно сделать, чтобы заполучить китайских туристов. Вот гости из поднебесной и увидели — в прямом смысле — тёмную сторону Крыма.