Самые «пьющие» и самые «трезвые» регионы России
Москва, 23 ноября, 2015, 09:17 — ИА Регнум. Первые три строчки «Национального рейтинга трезвости» в регионах России заняли Чечня, Ингушетия и Дагестан. Четвертую позицию в рейтинге заняла Москва, пятую — Санкт-Петербург. Таковы данные исследования, проведенного в рамках проекта «Трезвая Россия» центром информационных коммуникаций «Рейтинг».
Наиболее «пьющие» места в рейтинге заняли регионы Сибири и Дальнего Востока. Последние три места авторы рейтинга отдали Магаданской области, Ненецкому автономному округу и Еврейской автономной области.
В первую группу Национального рейтинга трезвости вошли 20 самых «трезвых регионов», набравшие менее 130 баллов, где показатели алкоголизации, алкогольной смертности и преступности, а также объемов продажи водки и пива являются самыми низким по стране. Кроме того, по мнению экспертов, в данных регионах эффективно работает антиалкогольное законодательство.
Место
Регионы
Баллы
1
Чеченская республика
12
2
Республика Ингушетия
15
3
Республика Дагестан
23
4
г. Москва
36,5
5
г. Санкт-Петербург
62,5
6
Ростовская область
69,5
7
г. Севастополь
74,5
8
Кабардино-Балкарская республика
79
9
Волгоградская область
84
10
Краснодарский край
85,5
11
Республика Северная Осетия-Алания
86
12
Ставропольский край
91
13
Белгородская область
107
14
Республика Калмыкия
109
15
Республика Крым
111
16
Республика Татарстан
113
17
Московская область
114
18
Томская область
118,5
19
Республика Башкирия
126,5
20
Свердловская область
127
Во второй группе рейтинга объединены регионы, набравшие от 130 до 250 баллов. Здесь антиалкогольную кампанию нельзя назвать успешной, и негативные последствия чрезмерного потребления алкоголя, выражены довольно явно, что уже ставит под угрозу здоровье и безопасность граждан.
21
Саратовская область
137,5
22
Оренбургская область
138
23
Новосибирская область
141,5
24
Самарская область
142
25
Карачаево-Черкесская Республика
144
26
Пензенская область
147,5
27
Астраханская область
151,5
28
Кемеровская
155,5
29
Омская область
157
30
Красноярский край
157,5
31
Рязанская область
159,5
32
Нижегородская область
163
33
Тюменская область
166
34
Воронежская область
167
35
Курская область
167,5
36
Республика Мордовия
173
37
Челябинская область
175,5
38
Орловская область
179
39
Калужская область
187,5
40
Мурманская область
190,5
41
Республика Адыгея
203,5
42
Ленинградская область
204
43
Ханты-Мансийский АО-Югра
205
44
Калининградская область
206
45
Липецкая область
207
46
Смоленская область
208,5
47
Иркутская область
211,5
48
Псковская область
212
49
Ульяновская область
216
50
Тамбовская область
216,5
51
Алтайский край
219,5
52
Ямало-Ненецкий АО
220
53
Удмуртская республика
220
54
Ярославская область
220,5
55
Республика Бурятия
227
56
Владимирская область
227,5
57
Приморский край
229,5
58
Курганская область
234
59
Амурская область
236
60
Тульская область
236,5
61
Брянская область
239
62
Архангельская область
240,5
63
Тверская область
242,5
Третья группа рейтинга состоит из наименее благополучных субъектов РФ. Данные регионы набрали максимальное количество баллов — от 250 до 315,5, что демонстрирует высокую смертность, заболеваемость и преступность, связанные с потреблением спиртных напитков, а также максимальный объем продажи алкоголя.
64
Пермский край
250,5
65
Кировская область
251,5
66
Ивановская область
255
67
Республика Карелия
256
68
Республика Хакасия
258,5
69
Хабаровский край
261
70
Республика Саха (Якутия)
261,5
71
Вологодская область
262,5
72
Чувашская республика
263
73
Республика Алтай
273
74
Республика Коми
275,5
75
Забайкальский край
279,5
76
Республика Тува
284
77
Костромская область
284,5
78
Республика Марий Эл
285,5
79
Сахалинская область
287,5
80
Чукотский автономный округ
299,5
81
Новгородская область
300,5
82
Камчатский край
304,5
83
Магаданская область
305,5
84
Ненецкий автономный округ
307,5
85
Еврейская автономная область
315,5
Составители при подготовке рейтинга учитывали шесть показателей: число больных алкоголизмом и алкогольными психозами, сила антиалкогольного законодательства, объемы продажи водки, объемы продажи пива, смертность от алкогольного отравления и преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Каждый регион России мог набрать от нуля до 600 баллов — до 100 по каждому показателю.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, из-за злоупотребления алкоголем в мире ежегодно умирают около 3 млн человек, из них около полумиллиона — в России. В последнее время отмечен рост потребления пива и слабоалкогольных напитков среди подростков и женщин детородного возраста.
Напомним, федеральный проект «Трезвая Россия» начал работу в 2012 году. Основной миссией проекта является консолидация всех разумных сил общества включая государство, бизнес, общественные организации, религиозные объединения и все ответственные политические партии для создания эффективной системы, направленной на защиту граждан России от алкоголя и наркотиков.