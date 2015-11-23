Москва, 23 ноября, 2015, 09:17 — ИА Регнум. Первые три строчки «Национального рейтинга трезвости» в регионах России заняли Чечня, Ингушетия и Дагестан. Четвертую позицию в рейтинге заняла Москва, пятую — Санкт-Петербург. Таковы данные исследования, проведенного в рамках проекта «Трезвая Россия» центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

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Наиболее «пьющие» места в рейтинге заняли регионы Сибири и Дальнего Востока. Последние три места авторы рейтинга отдали Магаданской области, Ненецкому автономному округу и Еврейской автономной области.

В первую группу Национального рейтинга трезвости вошли 20 самых «трезвых регионов», набравшие менее 130 баллов, где показатели алкоголизации, алкогольной смертности и преступности, а также объемов продажи водки и пива являются самыми низким по стране. Кроме того, по мнению экспертов, в данных регионах эффективно работает антиалкогольное законодательство.

Место

Регионы

Баллы

1

Чеченская республика

12

2

Республика Ингушетия

15

3

Республика Дагестан

23

4

г. Москва

36,5

5

г. Санкт-Петербург

62,5

6

Ростовская область

69,5

7

г. Севастополь

74,5

8

Кабардино-Балкарская республика

79

9

Волгоградская область

84

10

Краснодарский край

85,5

11

Республика Северная Осетия-Алания

86

12

Ставропольский край

91

13

Белгородская область

107

14

Республика Калмыкия

109

15

Республика Крым

111

16

Республика Татарстан

113

17

Московская область

114

18

Томская область

118,5

19

Республика Башкирия

126,5

20

Свердловская область

127

Во второй группе рейтинга объединены регионы, набравшие от 130 до 250 баллов. Здесь антиалкогольную кампанию нельзя назвать успешной, и негативные последствия чрезмерного потребления алкоголя, выражены довольно явно, что уже ставит под угрозу здоровье и безопасность граждан.

21

Саратовская область

137,5

22

Оренбургская область

138

23

Новосибирская область

141,5

24

Самарская область

142

25

Карачаево-Черкесская Республика

144

26

Пензенская область

147,5

27

Астраханская область

151,5

28

Кемеровская

155,5

29

Омская область

157

30

Красноярский край

157,5

31

Рязанская область

159,5

32

Нижегородская область

163

33

Тюменская область

166

34

Воронежская область

167

35

Курская область

167,5

36

Республика Мордовия

173

37

Челябинская область

175,5

38

Орловская область

179

39

Калужская область

187,5

40

Мурманская область

190,5

41

Республика Адыгея

203,5

42

Ленинградская область

204

43

Ханты-Мансийский АО-Югра

205

44

Калининградская область

206

45

Липецкая область

207

46

Смоленская область

208,5

47

Иркутская область

211,5

48

Псковская область

212

49

Ульяновская область

216

50

Тамбовская область

216,5

51

Алтайский край

219,5

52

Ямало-Ненецкий АО

220

53

Удмуртская республика

220

54

Ярославская область

220,5

55

Республика Бурятия

227

56

Владимирская область

227,5

57

Приморский край

229,5

58

Курганская область

234

59

Амурская область

236

60

Тульская область

236,5

61

Брянская область

239

62

Архангельская область

240,5

63

Тверская область

242,5

Третья группа рейтинга состоит из наименее благополучных субъектов РФ. Данные регионы набрали максимальное количество баллов — от 250 до 315,5, что демонстрирует высокую смертность, заболеваемость и преступность, связанные с потреблением спиртных напитков, а также максимальный объем продажи алкоголя.

64

Пермский край

250,5

65

Кировская область

251,5

66

Ивановская область

255

67

Республика Карелия

256

68

Республика Хакасия

258,5

69

Хабаровский край

261

70

Республика Саха (Якутия)

261,5

71

Вологодская область

262,5

72

Чувашская республика

263

73

Республика Алтай

273

74

Республика Коми

275,5

75

Забайкальский край

279,5

76

Республика Тува

284

77

Костромская область

284,5

78

Республика Марий Эл

285,5

79

Сахалинская область

287,5

80

Чукотский автономный округ

299,5

81

Новгородская область

300,5

82

Камчатский край

304,5

83

Магаданская область

305,5

84

Ненецкий автономный округ

307,5

85

Еврейская автономная область

315,5

Составители при подготовке рейтинга учитывали шесть показателей: число больных алкоголизмом и алкогольными психозами, сила антиалкогольного законодательства, объемы продажи водки, объемы продажи пива, смертность от алкогольного отравления и преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Каждый регион России мог набрать от нуля до 600 баллов — до 100 по каждому показателю.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, из-за злоупотребления алкоголем в мире ежегодно умирают около 3 млн человек, из них около полумиллиона — в России. В последнее время отмечен рост потребления пива и слабоалкогольных напитков среди подростков и женщин детородного возраста.

Напомним, федеральный проект «Трезвая Россия» начал работу в 2012 году. Основной миссией проекта является консолидация всех разумных сил общества включая государство, бизнес, общественные организации, религиозные объединения и все ответственные политические партии для создания эффективной системы, направленной на защиту граждан России от алкоголя и наркотиков.