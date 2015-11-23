Москва, 23 ноября, 2015, 09:17 — ИА Регнум. Первые три строчки «Национального рейтинга трезвости» в регионах России заняли Чечня, Ингушетия и Дагестан. Четвертую позицию в рейтинге заняла Москва, пятую — Санкт-Петербург. Таковы данные исследования, проведенного в рамках проекта «Трезвая Россия» центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

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Наиболее «пьющие» места в рейтинге заняли регионы Сибири и Дальнего Востока. Последние три места авторы рейтинга отдали Магаданской области, Ненецкому автономному округу и Еврейской автономной области.

В первую группу Национального рейтинга трезвости вошли 20 самых «трезвых регионов», набравшие менее 130 баллов, где показатели алкоголизации, алкогольной смертности и преступности, а также объемов продажи водки и пива являются самыми низким по стране. Кроме того, по мнению экспертов, в данных регионах эффективно работает антиалкогольное законодательство.

Место Регионы Баллы 1 Чеченская республика 12 2 Республика Ингушетия 15 3 Республика Дагестан 23 4 г. Москва 36,5 5 г. Санкт-Петербург 62,5 6 Ростовская область 69,5 7 г. Севастополь 74,5 8 Кабардино-Балкарская республика 79 9 Волгоградская область 84 10 Краснодарский край 85,5 11 Республика Северная Осетия-Алания 86 12 Ставропольский край 91 13 Белгородская область 107 14 Республика Калмыкия 109 15 Республика Крым 111 16 Республика Татарстан 113 17 Московская область 114 18 Томская область 118,5 19 Республика Башкирия 126,5 20 Свердловская область 127

Во второй группе рейтинга объединены регионы, набравшие от 130 до 250 баллов. Здесь антиалкогольную кампанию нельзя назвать успешной, и негативные последствия чрезмерного потребления алкоголя, выражены довольно явно, что уже ставит под угрозу здоровье и безопасность граждан.

21 Саратовская область 137,5 22 Оренбургская область 138 23 Новосибирская область 141,5 24 Самарская область 142 25 Карачаево-Черкесская Республика 144 26 Пензенская область 147,5 27 Астраханская область 151,5 28 Кемеровская 155,5 29 Омская область 157 30 Красноярский край 157,5 31 Рязанская область 159,5 32 Нижегородская область 163 33 Тюменская область 166 34 Воронежская область 167 35 Курская область 167,5 36 Республика Мордовия 173 37 Челябинская область 175,5 38 Орловская область 179 39 Калужская область 187,5 40 Мурманская область 190,5 41 Республика Адыгея 203,5 42 Ленинградская область 204 43 Ханты-Мансийский АО-Югра 205 44 Калининградская область 206 45 Липецкая область 207 46 Смоленская область 208,5 47 Иркутская область 211,5 48 Псковская область 212 49 Ульяновская область 216 50 Тамбовская область 216,5 51 Алтайский край 219,5 52 Ямало-Ненецкий АО 220 53 Удмуртская республика 220 54 Ярославская область 220,5 55 Республика Бурятия 227 56 Владимирская область 227,5 57 Приморский край 229,5 58 Курганская область 234 59 Амурская область 236 60 Тульская область 236,5 61 Брянская область 239 62 Архангельская область 240,5 63 Тверская область 242,5

Третья группа рейтинга состоит из наименее благополучных субъектов РФ. Данные регионы набрали максимальное количество баллов — от 250 до 315,5, что демонстрирует высокую смертность, заболеваемость и преступность, связанные с потреблением спиртных напитков, а также максимальный объем продажи алкоголя.

64 Пермский край 250,5 65 Кировская область 251,5 66 Ивановская область 255 67 Республика Карелия 256 68 Республика Хакасия 258,5 69 Хабаровский край 261 70 Республика Саха (Якутия) 261,5 71 Вологодская область 262,5 72 Чувашская республика 263 73 Республика Алтай 273 74 Республика Коми 275,5 75 Забайкальский край 279,5 76 Республика Тува 284 77 Костромская область 284,5 78 Республика Марий Эл 285,5 79 Сахалинская область 287,5 80 Чукотский автономный округ 299,5 81 Новгородская область 300,5 82 Камчатский край 304,5 83 Магаданская область 305,5 84 Ненецкий автономный округ 307,5 85 Еврейская автономная область 315,5

Составители при подготовке рейтинга учитывали шесть показателей: число больных алкоголизмом и алкогольными психозами, сила антиалкогольного законодательства, объемы продажи водки, объемы продажи пива, смертность от алкогольного отравления и преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Каждый регион России мог набрать от нуля до 600 баллов — до 100 по каждому показателю.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, из-за злоупотребления алкоголем в мире ежегодно умирают около 3 млн человек, из них около полумиллиона — в России. В последнее время отмечен рост потребления пива и слабоалкогольных напитков среди подростков и женщин детородного возраста.

Напомним, федеральный проект «Трезвая Россия» начал работу в 2012 году. Основной миссией проекта является консолидация всех разумных сил общества включая государство, бизнес, общественные организации, религиозные объединения и все ответственные политические партии для создания эффективной системы, направленной на защиту граждан России от алкоголя и наркотиков.