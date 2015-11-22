Багдад, 22 ноября, 2015, 22:59 — ИА Регнум. На руинах города Синджар (кур. Шангал), расположенного в северо-западной части иракской провинции Найнава, что в 136 км от Мосула, обнаружено множество надписей на русском языке.

Эксперты связывают это обстоятельство с тем, что 3 августа 2014 года регион был захвачен террористической группировкой «Исламское государство», которая учинила массовую резню мирного населения.

Центр одноименного округа, площадь которого составляет 1420 кв. км, является местом компактного проживания езидов. В саддамовские времена в регионе была развита аграрная экономика. Синджар являлся одной из житниц Ирака. Помимо пшеницы здесь выращивался ячмень, рис и табак.

В селениях Айн аль-Газаль и Хаяли, относящихся к Синджару, имеются крупнейшие месторождения нефти, а в шангальских горах — месторождения природного газа и тяжелых минералов.