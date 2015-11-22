Симферополь, 22 ноября, 2015, 12:22 — ИА Регнум. В Крыму решено отказаться от включения уличного освещения в темное время суток — в целях экономии, до нормализации ситуации с поставками электроэнергии. Об этом сегодня, 22 ноября, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Alexey Novik mirvokrugnas.com Скульптуры красноармейцев у постамента памятника В.И.Ленину. Севастополь

«Я держу ситуацию под личным контролем и нахожусь в постоянном контакте с федеральными органами власти, руководством республиканских министерств и ведомств, муниципальных образований. Работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с отключением подачи энергоснабжения в Республике Крым. На всех стратегических объектах, а также в органах власти всех уровней введено круглосуточное дежурство», — заявил Аксенов.

Он сообщил, что все стратегические и социально значимые объекты Республики Крым подключены к электроснабжению и работают по утвержденному графику. Мобильные газотурбинные электростанции и ТЭЦ обеспечивают около 330 мегаватт мощности, еще 547 дизель-генераторов готовы к запуску на социально значимых объектах. Графики временных отключений электроэнергии и подачи воды введены во всех населенных пунктах полуострова.

«К сожалению, в целях экономии электроэнергии уличное освещение в темное время суток до нормализации ситуации включаться не будет. Мы также убедительно просим крымчан не пользоваться электронагревательными приборами, тем более теплая погода, установившаяся на полуострове, это позволяет. Развлекательные заведения в связи с режимом ЧС будут работать только до 22 часов. Возможны перебои с мобильной связью и интернетом», — не исключил Аксенов.

Глава республики напомнил, что у Крыма уже есть опыт решения проблемы — в декабре прошлого года, и подчеркнул, что на федеральном уровне принимаются все меры для скорейшего разрешения ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подача электроэнергии в Крым с территории Украины была прекращена сегодня, 22 ноября, около 00:20 — после того, как в ночь на 22 ноября неизвестные взорвали опоры ЛЭП в районе поселка городского типа Чаплынка Херсонской области. Ранее, 20 ноября, эти же опоры были повреждены. В результате отключены две межгосударственные линии электропередачи — ВЛ 330 кВ «Каховская — Островская» и «Каховская — Джанкой». В Крыму введен режим ЧС.

В первой половине дня 22 ноября крымские власти распространили сообщение о подключении к подаче электроэнергии всех крупных городов Крыма.