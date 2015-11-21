Тегеран, 21 ноября, 2015, 10:58 — ИА Регнум. Министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что выход Исламской Республики Иран на мировой рынок нефти повлияет на нефтяные цены, однако, как именно — покажет время. Об этом Новак заявил журналистам сегодня, 21 ноября, в кулуарах министерской встречи Форму стран-экспортеров газа, который проходит в Тегеране.

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Новак отметил, что ответ на вопрос как повлияет выход Ирана на нефтяной рынок не такой прямолинейный. «Конечно дополнительные объемы в любом случае будут влиять на баланс спроса и предложения».

Но при этом нужно будет смотреть, что будет происходить в целом по другим странам, какие цены будут на тот момент, какие будут инвестиции. «Мы вообще не до конца четко понимаем, когда Иран сможет выйти на рынок», — подчеркнул Новак.

«Мы ждем в том числе, когда Иран объявит о своих условиях, чтобы понимать, какие инвестиции будут осуществляться и в какие сроки», — пояснил глава российского Минэнерго.

Напомним, ранее сегодня министр нефти Ирана Амир Хоссейн Заманиния заявил, что его страна планирует в ближайшие полгода нарастить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. При этом он уточнил, что наращивание добычи Тегеран планирует в рамках квот опек.