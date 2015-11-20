Москва, 20 ноября, 2015, 15:38 — ИА Регнум. Жюри Всероссийской интернет-премии «Прометей» сформировало шорт-лист финалистов конкурса. В финал премии прошли 35 порталов и интернет-проектов. Об этом сегодня, 20 ноября, журналистам сообщил председатель жюри конкурса, ректор школы интерактивных коммуникаций «ИКРА» Василий Лебедев. «В шорт-лист победителей премии в этом году прошли более 30 номинантов. Мы выбирали их по трём основным критериям: польза для людей, перспективность и качество исполнения», — заявил Василий Лебедев.

iprometheus.ru

Интернет-премия «Прометей» в этом году отмечает свой 5-летний юбилей и переходит на Всероссийский уровень. Премия будет вручаться сайтам и интернет-проектам за технологический, экономический, культурный, социальный, образовательный или оздоровительный вклад в жизнь людей.

Как отметил руководитель оргкомитета премии Ражап Мусаев, помимо награждений по основным номинациям конкурса, в этом году ряд проектов будут отмечены и специальными призами. «По основным номинациям конкурса победу одержали федеральные проекты, но мы решили учредить также и специальные призы для наиболее ярких и интересных конкурсантов, связанных как-то с Кавказом. В их числе проект «Хребет. Кавказ от моря до моря» Антона Ланге, благотворительная организация «Хайра», портал «Романтики Победы» из Осетии, проект «Был такой город» из Дагестана и ряд других общественных инициатив», — заявил Ражап Мусаев.

Награждение лауреатов премии «Прометей» состоится 10 декабря в Пятигорске в рамках Третьего форума СМИ СКФО. «Прометей-2015"проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в СКФО и министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, организаторами выступают Школа интерактивных коммуникаций «ИКРА» и Ассоциация СМИ Северного Кавказа. ИА REGNUM выступило генеральным информационным партнером премии «Прометей-2015».

Шорт-лист лауреатов премии «Прометей-2015»:

Наука и образование

Мобильное приложение What-What

Просветительский проект «Лекториум»

Культура и искусство

Сайт Музея Космонавтики

Мобильное приложение «Моя история: Романовы»

Литературная площадка Ryfma

Власть и государство

Официальный сайт Росреестра

Официальный сайт Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма г. Москвы

Официальный сайт Минстроя России

Геоинформационная система индустриальных парков и технопарков Gisip

Общественная деятельность

Федеральный проект «СтопХам»

Сайт МГО «Всероссийского общества глухих»

Проект «Копейка»

Развлечения, отдых, туризм

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Мобильное приложение «Путеводитель по Байкалу»

Сервис по бронированию отелей HotelLook

Спорт, здоровый образ жизни

Информационный портал «Чемпионат»

Мобильное приложение для силовых тренировок «Мой фитнес»

Мобильное приложение Velovod

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Онлайн-журнал The Runet

Журнал «Шарж и перо»

Транспорт и перевозки

Сервис «Турбо дилер»

Сервис SendIt

Сервис «Везет Всем»

Промышленность и производство

Российский фонд технологического развития

Связь и телекоммуникации

Социальная сеть «Одноклассники»

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Сервис по подбору ветеринаров Pet-Doctor

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