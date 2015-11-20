Москва, 20 ноября, 2015, 13:06 — ИА Регнум. Генеральным директором авиакомпании «Россия» назначен Дмитрий Сапрыкин. Такое решение принято сегодня, 20 ноября, на Совете директоров АО «Авиакомпания «Россия», сообщили в пресс-службе «Аэрофлота» (материнская структура «России»).

/svo.aero Генеральный директор авиакомпании «Россия» Дмитрий Сапрыкин

Ранее Дмитрий Сапрыкин занимал пост генерального директора «Трансаэро», где руководил организацией перевозок пассажиров, имеющих на руках билеты авиакомпании, в том числе рейсами «Аэрофлота» и других российских перевозчиков. В «Аэрофлоте» поясняют, что к настоящему времени эта задача выполнена.

На посту генерального директора авиакомпании «Россия» Сапрыкин сосредоточится на вопросах создания в рамках Группы «Аэрофлот» единой региональной авиакомпании под брендом «Россия», в которую будут интегрированы также компании «Оренбургские авиалинии» и «Донавиа».

Как сообщало ИА REGNUM, «Трансаэро» в настоящее время находится в предбанкротном состоянии. У компании с 26 октября 2015 года отозвана лицензия на полеты. Сертификат компании отозван решением Росавиации. Общий долг перевозчика превышает $250 млрд. Коллективу «Трансаэро» была предоставлена возможность без потери выслуги лет и перерыва в трудовом стаже трудоустроиться в компании Группы «Аэрофлот» и в другие российские авиационные предприятия и организации.

Справка:

Сапрыкин Дмитрий Петрович родился 18 августа 1974 года. В 1996 г. окончил Московскую государственную юридическую академию, получил квалификацию — юрист.

В 2000 г. окончил аспирантуру Московской государственной юридической академии. Имеет ученую степень — кандидат юридических наук.

В 1998—2000 гг. прошел обучение в Финансовой академии при правительстве Российской Федерации.

В 2001 г. окончил — Cornell Law School.

2001—2004 гг. — директор по слияниям, поглощениям и рынкам капитала ОАО «МТС».

2004—2006 гг. — заместитель генерального директора по инвестициям и корпоративным отношениям ЗАО «Скай Линк», заместитель генерального директора по корпоративным отношениям и финансам ЗАО «Скай Линк».

2006—2007 гг. — генеральный директор ОАО «Московская сотовая связь».

2007—2008 гг. — директор департамента сопровождения сделок комплекса по правовым вопросам ОАО «АФК «Система».

2008—2009 гг. — директор департамента — заместитель руководителя комплекса департамента сопровождения сделок комплекса по правовым вопросам ОАО «АФК «Система».

2009 г. — август 2015 г. — заместитель генерального директора по правовым и имущественным вопросам ПАО «Аэрофлот».