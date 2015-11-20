Ереван, 20 ноября, 2015, 13:02 — ИА Регнум. В Армении продолжается полемика по поводу двух антиармянских докладов, которые будут обсуждаться на пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы в январе. Как отмечают аналитики в Армении, принятие докладов является очередным шагом в расшатывании репутации данной организации.

Официальный сайт ПАСЕ На заседании ПАСЕ

В начале ноября Комиссия по политическим вопросам ПАСЕ одобрила проект спорного доклада британского депутата Роберта Уолтера «Рост насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана», где содержится призыв к Армении «вывести войска из Нагорного Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана, установить на этих территориях полноценную власть Азербайджана». Комиссия также посчитала необходимой создание международных миротворческих сил при ОБСЕ, что «укрепит безопасность Карабаха и других оккупированных территорий Азербайджана».

Отвечая на вопрос о том, какое влияние может оказать принятие доклада министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян заявил, что позиция Армении абсолютно созвучна позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ, согласно которой другие международные структуры, организации не должны предпринимать шаги, которые могут нанести ущерб переговорному процессу, и которые, в особенности, могут привести к эскалации напряженности в регионе. Глава внешнеполитического ведомства Армении напомнил, что Азербайджан пытается перенести обсуждения по карабахскому урегулированию в другие форматы, подчеркнув, что единственный формат, имеющий мандат международного сообщества — это формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

«Персона докладчика также вызывает вопросы с точки зрения беспристрастности. На протяжении многих лет он являлся одним из активных членов Группы друзей Азербайджана в британском парламенте, а данная группа, согласно публикациям в британской прессе, вдоволь пользовалась финансированием Баку. И, может быть, именно по такого рода причинам и объясняется суета господина Уолтера — состряпать сфабрикованный доклад за два дня до завершения своей миссии в качестве члена ПАСЕ. А каковы мотивы его заинтересованности — оставляю на Ваш суд», — заявил Налбандян в интервью газете «Аравот».

В связи с докладом с заявлением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ, где подчеркнули, что попытки поменять формат переговоров или создать параллельные механизмы могут навредить переговорному процессу и препятствовать прогрессу урегулирования.

Подобное мнение выразил и министр иностранных дел России в ходе своего недавнего визита в Ереван, отметив, что сопредседатели твердо против того, чтобы в нагорно-карабахском урегулировании вместо последовательного, делового, терпеливого диалога пытались выносить эту тему на различные международные площадки, которые урегулированием не занимаются.

По мнению Налбандяна, члены ПАСЕ должны со всей серьезностью учесть эти предупреждения.

По поводу второго доклада, под названием «Приграничные районы Азербайджана намеренно лишаются воды», процесс подготовки которого станет предметом обсуждения на заседании Комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию 23 ноября, глава МИД Армении напомнил, что еще в 2013 году азербайджанская делегация в ПАСЕ представила проект резолюции, где жаловалась, что Азербайджан лишен возможности пользоваться водными ресурсами Сарсангского водохранилища. Председатель ПАСЕ тогда принял решение не давать ход этому проекту. В дальнейшем по каким-то причинам в ПАСЕ было принято решение назначить докладчика и исследовать вопрос.

«Конечно, никакой документ, касающийся Нагорного Карабаха, не может считаться беспристрастным, если докладчик не посещает Карабах, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Как докладчик будет составлять мнение о водохранилище, которого он даже не видел?», — задался вопросом Налбандян.

Он также подчеркнул, что власти Нагорного Карабаха всегда выражали свою готовность вместе с Азербайджаном использовать воды Сарсанга.

«В этом смысле примечательно, что докладчик успел уже дважды посетить Азербайджан. А власти Нагорного Карабаха лишь 3−4 дня назад получили из секретариата ПАСЕ письмо с предложением принять докладчика», — заявил Налбандян.

Отвечая на вопрос о том, предполагается ли посещение докладчика ПАСЕ в НКР пресс-секретарь МИД Карабаха Ани Саркисян на днях заявила: «16 ноября мы получили письмо от Генерального директора Секретариата ПАСЕ Марио Мартинса с просьбой содействовать визиту в НКР докладчика ПАСЕ по Сарсангскому водохранилищу Милицы Маркович. В ответном письме мы отметили, что, несмотря на имеющиеся с нашей стороны серьезные замечания и оговорки относительно названия доклада и процесса его подготовки, власти НКР готовы к сотрудничеству с ПАСЕ. Одновременно было подчеркнуто недопустимость любых попыток политизировать вопрос Сарсангского водохранилища. По нашему глубокому убеждению, статус Нагорного Карабаха, а также различные аспекты конфликта, урегулированием которого занимается сопредседательство МГ ОБСЕ (единственный взаимно согласованный формат, имеющий международный мандат), не должны быть затронуты в докладе».

Саркисян также выразила надежду, что готовность НКР к сотрудничеству будет воспринята Милицей Маркович со всей ответственностью, с целью подготовки доклада на основе принципов объективности и беспристрастности.

Что касается Армении, то руководитель армянской делегации в ПАСЕ еще 3-го августа направила в секретариат ПАСЕ письмо, в котором выразила готовность Армении принять докладчика. В этой связи министр иностранных дел Армении напомнил, что доклад планируется представить в Комиссии по социальным вопросам ПАСЕ и, следовательно, изначально было запланировано, что этот доклад не будет носить политического характера, а будет иметь техническую направленность.

Налбандян подчеркнул, что армянская сторона многократно призывала докладчика, а это депутат из Боснии и Герцеговины, оставаться в рамках этой логики и не политизировать данный вопрос.

«Тем не менее, в наспех составленном им на данный момент проекте нашли место искажения, которые противоречат формулировкам, принятым со стороны Минской группы ОБСЕ. От этого доклада пахнет докладом Уолтера. Так как лоббистские усилия Баку в других европейских структурах проваливаются, такими инициативами Азербайджан пытается хвататься за соломинку», — подытожил глава армянской дипломатии.

Обсуждение на зимней сессии ПАСЕ проекта двух антиармянских резолюций активно комментирует также ереванская пресса.

Газета «Айкакан Жаманак» пишет, что Комиссия по социальным вопросам ПАСЕ 23 ноября обсудит доклад «Приграничные районы Азербайджана целенаправленно лишают воды», отмечая, что каких-либо шансов сорвать его принятие в комиссии уже нет, и, естественно, доклад в виде проекта резолюции окажется в повестке зимней сессии ПАСЕ.

На той же сессии, напоминает газета, будет обсуждаться проект резолюции Роберта Уолтера «Рост насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана», в котором содержится требование о выводе армянских войск. «В 17-ом пункте доклада Уолтера говорится о необходимости санкций в отношении армянской делегации в ПАСЕ. То есть на январской сессии может быть поднят вопрос о лишении нашей делегации права голоса», — пишет газета.

По сведениям газеты «Жаманак», после провала армянской делегации в ПАСЕ в парламенте Армении обсуждался вопрос смены состава армянской делегации. «В частности, вместо Левона Зурабяна в состав делегации в ПАСЕ может войти Никол Пашинян», — пишет газета.

Как ранее отмечало Ереванское бюро ИА REGNUM, ПАСЕ, если ей небезразличен свой авторитет на постсоветском пространстве, следует принять серьезные меры для самоочищения от проникшей в ее структуры коррупции. В противном случае, ее авторитет будет все больше и больше ставиться под сомнение.