Сан-Франциско, США, 20 ноября, 2015, 13:44 — ИА Регнум. Короткометражный анимационный фильм российского режиссера Константина Бронзита «Мы не можем жить без космоса» попал в шорт-лист Кинопремии «Оскар-2015». Об этом сообщают на официальном сайте американской Академии кинематографических искусств.

Цитата из к/ф «Мы не можем жить без космоса» реж. Константин Бронзит. 2014. Россия Навсегда вместе

Мультфильм «Мы не можем жить без космоса» рассказывает историю двух друзей-космонавтов, страстно мечтавших отправиться в полёт. Критики отмечают ясный, сдержанный дизайн картины и психологическую достоверность показанных в ней отношений. Кинокритик Антон Долин в своей статье «Нулевая гравитация. «Интерстеллар», режиссер Кристофер Нолан» проводит параллель между мультфильмом Бронзита и «Интерстелларом»: герои обеих картин «теряют представление о любой привычной нам системе координат».

15-минутный мультфильм Бронзита вышел на экраны в 2014 году и уже имеет международное признание: работа стала победителем Анимационного фестиваля в Анси, а на кинофестивале «Окно в Европу» мультфильм был награждён дипломом «за блестящее воплощение авторского замысла сценариста Константина Бронзита».

Предварительные итоги работы киноакадемии были подведены вчера. Из первоначального списка, включающего 60 короткометражных анимационных фильмов, были отобраны 10 лучших картин.

В него вошли:

«Автолицо» Клода Клотьера ;

; «Если бы я был Бог …» Корделла Баркера, Канада ;

; «Любовь во время мартовского безумия» Мелисса Джонсона и Робертино Самбрано ;

и ; «Медвежья история» режиссёра Габриэль Осорио ;

; «Мир завтра» Дона Херцфельдта ;

; «Мой дом» Фонга Нгуйена ;

; «Мы не можем жить без Космоса» Константина Бронзита;

«Объект на отдыхе» Сета Бойдена;

«Пролог» Ричарда Уильямса и Имоджен Саттон ;

и ; «Санджай Супер Команда» Санджая Пателя .

Показы всех анимационных кинокартин, вошедших в шорт-лист, пройдут в декабре этого года в Лос-Анджелесе, Лондоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско. В сети официально опубликована работа Бойдена «Объект на отдыхе».

14 января 2016 года список будет сокращён до 5 номинантов. Окончательное голосование начнётся в пятницу, 12 февраля, и пройдёт в течение 12 дней. 88-я церемония вручения наград состоится 28 февраля в театре Долби в Голливуде.

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