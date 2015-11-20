Буэнос-Айрес, 20 ноября, 2015, 10:45 — ИА Регнум. В Аргентине официально закончена предвыборная агитация. Избирателям дана возможность подумать и принять решение, за кого 22 ноября они отдадут свои голоса во втором туре президентского голосования. Накануне кандидат от оппозиции Маурисио Макри сделал ряд важных заявлений.

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Как сообщает аргентинское издание La Nacion, Маурисио Макри заявил о вероятности пересмотра либо полного отказа от недавних соглашений, заключенных между Аргентиной и Китаем, а также Аргентиной и Россией. В том числе в сфере энергетики. Это намерение Маурисио Макри подтвердил его соратник по партии «Республиканское предложение», ответственный за международную тематику, Фульвио Помпео. В частности, он сказал, что администрация Макри, в случае прихода к власти, будет использовать конституционные механизмы для пересмотра заключенных соглашений. Фульвио Помпео также подчеркнул, что проработан сценарий, согласно которому правительство приостановит все проекты и контракты, которые важны для будущего Аргентины. «И уже новый президент решит, возможны они или нет», — сказал он.

Напомним, что по итогам первого тура президентских выборов кандидат от правящей партии Даниэль Сиоли опережает Маурисио Макри с минимальным преимуществом. А по данным социологических опросов в настоящее время лидирует с отрывом в 8% Маурисио Макри.