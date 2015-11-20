Турция, 20 ноября, 2015, 10:39 — ИА Регнум. Крупная партия взрывчатых веществ обнаружена на территории уезда Полатлы (Турция), расположенного в 80 км к западу от турецкой столицы. 100 кг нитрометана находились в баллонах, зарытых в землю, пишет газета Aksam.

kaganat.kg Взрывчатое вещество

Как сообщается, взрывчатые вещества обнаружены в ходе розыскных мероприятий. Полиция арестовала одного из боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) Исмаила К. По данным полиции, баллоны с нитрометаном принадлежат РПК.

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