Москва, 20 ноября, 2015, 09:08 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал поставновление, которым устанавливается возможность утверждения единой схемы водоснабжения и водоотведения Крыма и Севастополя, а также определяет особенности ее разработки, сообщается на сайте правительства РФ.

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Система водоснабжения и водоотведения поселений Республики Крым и города Севастополя исторически сложилась как система взаимосвязанных объектов с единым источником водоснабжения. Поселения снабжаются питьевой водой через систему водохранилищ и группы водоводов межмуниципального значения.

Отсутствие системных решений по вопросам обеспечения водоснабжением и водоотведением населения Крымского федерального округа ведёт к низкой экономической эффективности производства. Качество питьевой воды не отвечает установленным требованиям.

Подписанным постановлением устанавливается возможность утверждения единой схемы водоснабжения и водоотведения региона, закрепляются полномочия органов государственной власти Республики Крым и Севастополя по утверждению схем водоснабжения и водоотведения, определяются особенности разработки и утверждения таких схем.

Комплексный подход к разработке единой схемы водоснабжения и водоотведения региона позволит определить наиболее оптимальные и безопасные способы использования природных ресурсов, скоординировать действия исполнительных органов власти, экономно использовать бюджетные средства и послужит основой для разработки инвестиционных программ по модернизации систем водоснабжения и водоотведения Крымского федерального округа.