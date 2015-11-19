Москва, 20 ноября, 2015, 00:54 — ИА Регнум. В Кремле получили письмо главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера президенту России Владимиру Путину с предложением об укреплении торговых связей между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт телеканал «Россия 24».

businessinsider.com Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Как отметил пресс-секретарь, налаживание диалога между ЕС и ЕАЭС — это давняя идея, и это именно то, что продвигает российская сторона, так как это необходимо для выстраивания торгово-экономических отношений.

Что касается увязки Брюсселем данных предложений с выполнением Минских договорённостей, то, по словам Пескова, такая увязка «вряд ли актуальна, и вряд ли возможна» в условиях, когда наблюдается «очередная неготовность Киева выполнять эти соглашения, особенно в том виде, когда это было договорено на последнем нормандском формате в Париже».

Приводить какие-либо подробности содержания письма пресс-секретарь президента не стал, пояснив, что обычно подобное не делается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил Москве сблизить торговые связи между Европейским союзом и Евразийский экономическим союзом. Он также отметил важность хороших отношений между Россией и Евросоюзом, которые «не могли развиваться в течение прошлого года».

При этом Юнкер в письме подчеркнул, что реализация этих идей напрямую связана с выполнением Минских соглашений по мирному урегулированию украинского кризиса.

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