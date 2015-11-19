Москва, 19 ноября, 2015, 19:59 — ИА Регнум. Международная неправительственная, некоммерческая организация Горбачёв-Фонд опровергла информацию соцсетей о том, что бывший и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачев скончался. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Цитата из х/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР «Давно здесь сидим»

Ранее в социальных сетях с глухой ссылкой на британскую новостную службу ВВС было сообщено без каких-либо подробностей, что бывший генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, экс-президент СССР Михаил Горбачев скончался.

Стоит отметить, что Горбачеву уже 84 года. Последнее время в СМИ периодически появляются недостоверные сообщения о его смерти.

В период правления Горбачева (11 марта 1985 года — 24 августа 1991 года) В Советском Союзе началась Перестройка, которая привела СССР к политическому и экономическому краху. Большая Россия распалась, на обломках было образовано Содружество независимых государств (СНГ).

После распада СССР, на постсоветском пространстве вспыхнуло несколько конфликтов. В частности, в Таджикистане, Нагорном Карабахе, Приднестровье, Чечне. Погибли десятки тысяч людей.