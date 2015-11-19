Лондон, 19 ноября, 2015, 20:07 — ИА Регнум. Оскароносный режиссер режиссер Питер Джексон, снявший популярные фентези-трилогии «Властелин колец» и «Хоббит», рассказал, что во время съемок «Хоббита» он не понимал, что творит. Об этом сообщает The Gardian.

Цитата из х/ф «Властелин колец: Возвращение короля». Реж. Питер Джексон. 2003. Новая Зеландия, США Питер Джексон

В интервью для издания Джексон признался, что на съемочной площадке киноленты о Хоббите он максимально импровизировал, часто даже не понимая, что из этого может выйти.

«Я не знаю, какого черта я творил, когда снимал «Хоббита», — поделился режиссер.

Он пояснил, что создавал трилогию «Хоббита» без должной подготовки, например, многие сцены снимали без раскадровки и полного сценария. «Как пошло, так и снимал», — так Джексон, создавший серию фильмов, так полюбившихся зрителям всего мира, охарактеризовал съемочный процесс.

В откровенном интервью режиссер поделился, что принял главенство над созданием фильма в 2010 году после мексиканского режиссера Гильермо ДельТоро. Сроки поджимали Джексона, он оказался с головой погружен в съемки и по 21 час в день проводил на работе. Создатель трилогии о Хоббите рассказал, что должен был снять фильм максимум за полтора года. По словам Джексона, это, конечно, было нереально, поэтому он просто начал импровизировать.

«Вы идете на работу окрыленным. А встречаете эти массовые сложные сцены, раскадровки нет, и приходится выдумывать все прямо на месте. […] Я чувствовал себя совсем не на вершине во время съемок», — заявил режиссер.

Он также отметил, что по поводу вариантов тех или иных кадров, сценария, а также по многим другим вопросам он не находит абсолютного согласия со стороны сценаристов, поэтому ощущал постоянное давление.

Перед сдачей материала в 2012 году Питер Джексон пришел к продюсерам и спонсорам, заявив, что не имеет представления, что творит, потому что у него нет ни раскадровки, ни многого другого. «Поэтому почему бы нам не закончить съемки пораньше?», — предложил тогда режиссер.

Хаос, творившийся на съемках в Новой Зеландии, объясняет, почему премьера фильма «Битва пяти Воинств» была перенесена на пять месяцев позже в 2013 году, а в июле 2014 дата выхода картины сместилась еще раз, теперь уже на декабрь.

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