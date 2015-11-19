Москва, 19 ноября, 2015, 18:39 — ИА Регнум. Введение продовольственного эмбарго против Украины неизбежно, поскольку маловероятно, что изменяться условия имплементации соглашения о зоне свободной торговли между Киевом и Брюсселем. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог Ростислав Ищенко 19 ноября.

«Предполагать возможности изменения условий имплементации — это все равно как предполагать, что небо упадет на землю, а Днепр потечет вспять. Соглашение уже ратифицировано всеми парламентами стран Евросоюза, и ратифицировано именно исходя из тех условий имплементации, которые были обсуждены ранее», — сказал Ищенко.

Кроме того, чтобы изменить условия имплементации, по словам политолога, надо провести переговоры с Еврокомиссией с учетом мнений всех заинтересованных стран-участниц, но на это уже нет времени: «Сейчас уже конец ноября, а оно вступает в силу с начала января… Тут дело даже не в продуктовом эмбарго. Украина лишится условий наибольшего благоприятствования в торговле с Россией. Это будет касаться не только продукции сельского хозяйства. Другое дело, что практически все другие экономические связи уже по сути разорваны по инициативе Украины», — отметил Ищенко.

Он полагает, что России не стоит беспокоиться из-за отсутствия украинских продовольсвтенных товаров, поскольку они не занимают критической ниши на российском рынке.

Для Украины эмбарго было введено с отсрочкой — запрет на ввоз ее продукции должен был вступить в силу только в случае применения Киевом экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом.