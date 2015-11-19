Цхинвал, 19 ноября, 2015, 17:33 — ИА Регнум. В связи с распространяемыми в социальных сетях слухами о нахождении в Южной Осетии группы террористов, секретарь Совета безопасности Анатолий Плиев выступил к гражданам с обращением, в котором призвал их к спокойствию и «не поддаваться слухам».

Место преступления

Он отметил, что немалые тревогу и нервозность в югоосетинское общество внесло крушение российского авиалайнера в Египте, серия терактов в Париже, а распространившиеся по всему миру метастазы террора держат в страхе и напряжении целые страны в мире.

«Это угроза народам всего мира, и поэтому она стала также объектом пристального внимания руководства республики, органов безопасности и правопорядка страны. Несомненно, что соседство с Грузией, поддерживающей исламских террористов, проводящей враждебную политику по отношению к нашему народу, неоднократно пытавшейся осуществить вооруженные провокации против нашей молодой республики, усиливает напряженность в стране», — сказал он.

Он обратил внимание, что в последние дни общество также всполошили появившиеся в соцсетях сообщения о якобы проникших на территорию Южной Осетии отдельных представителях радикальных исламистов.

По его словам, МВД и КГБ обращаются к населению республики с призывом не поддаваться этим слухам, так как оперативная обстановка стабильная и находится под контролем, а силовыми структурами приняты все меры по усилению охраны общественного порядка, объектов жизнеобеспечения, государственных, социальных, производственных, образовательных и других объектов.

Глава Совбеза призвал с пониманием относиться к проводимым сотрудниками правоохранительных органов проверочным мероприятиям в населенных пунктах, на улицах и дорогах республики.

«Нам необходимо быть бдительными по отношению ко всем подозрительным личностям, их поведению, бесхозным предметам в общественных местах и местах скопления населения», — отметил Плиев.

Он обратился с гражданам с просьбой при любых подозрениях сразу же сообщать об этом в дежурную часть МВД, МЧС, КГБ.