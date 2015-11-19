Москва, 19 ноября, 2015, 17:33 — ИА Регнум. «По словам одного из российских дипломатов, в случае победы [на выборах президента Аргентины кандидата от оппозиции] Макри российское посольство в Аргентине можно будет закрывать», — так прокомментировала предвыборную ситуацию в Республике Аргентина «Парламентская газета» — официальное издание Федерального собрания Российской Федерации (https://www.pnp.ru/news/detail/107 049).

Парламентская газета

Эта публикация редактора международного отдела «Парламентской газеты» Анатолия Анисимова появилась сразу после визита председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Буэнос-Айрес, в ходе которого она встречалась в том числе с кандидатом в президенты от правящей партии Даниэлем Сциоли. Как заявила по итогам этой встречи Валентина Матвиенко, «каждая сторона уверенно заявляет о своей победе, ситуация действительно непростая — 50 на 50». «Свой выбор должно сделать население страны, но мы надеемся, что отношения между нашими странами сохранятся, потому что они имеют большую ценность для наших народов», — сообщали об этом ранее «Известия».

22 ноября в Аргентине состоится второй тур президентских выборов. Пока, по данным социологических опросов, лидирует кандидат от оппозиции Маурисио Макри, который является сторонником западного внешнеполитического вектора.