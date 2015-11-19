Москва, 19 ноября, 2015, 11:44 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Бессонница (фрагмент)

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») прокомментировал в Twitter высказывание президента Украины Петра Порошенко об «изоляции России».

«Порошенко: «С нами правда, с нами весь мир, а Россия изолирована». Тем временем Россия — в самом центре мировой политики. Сон разума, не иначе», — написал Пушков.

В интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 Порошенко отметил, что все страны должны координировать друг с другом свои действия в борьбе с терроризмом. А Европа не должна забывать об агрессии России против Украины, заявил он.

«Все страны должны координировать друг с другом свои усилия в этой борьбе с терроризмом. Однако не стоит смешивать теракты и ситуацию в Сирии… Действия должны быть скоординированы, но мы должны также понимать, что Россия — это агрессор», — заявил он.

Порошенко добавил: «Россия аннексировала Крым, хотя ни один международный закон не давал ей такого права».