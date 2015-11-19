Москва, 19 ноября, 2015, 05:59 — ИА Регнум. Москва и Пекин подписали крупнейший авиационный контракт на закупку 24 многофункциональных истребителей Су-35. Об этом 19 ноября пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

china.cn Истребитель СУ-35

Источники издания в сфере военно-технического сотрудничества сообщили, что общая сумма контракта составит около 2 млрд долларов — порядка 83 млн долларов за один истребитель.

Напомним, что до настоящего времени самолёты Су-35 эксплуатировали только ВВС России. Таким образом, Китай станет первым зарубежным заказчиком данных истребителей. Предварительное соглашение о поставках было подписано ещё в конце 2012 года, с тех пор проходило согласование технических и финансовых условий.

Ожиадется, что сделка ощутимо увеличит портфель оружейных заказов России. В 2013 году Китай уже осуществлял закупку оружия и военной техники у российских предприятий на сумму свыше 1,8 млрд долларов.

Су-35 — многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++ большого радиуса действия, разработанный в ОКБ Сухого. Является глубокой модернизацией истребителя Су-27. Развивает скорость до 2500 км/ч, дальность полёта может составлять до 4500 км, боевой радиус — около 1600 километров. Вооружён 30-миллиметровой авиационной пушкой (150 снарядов), имеет 12 точек подвески для навесного вооружения, включая ракеты и бомбы.