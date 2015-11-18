Москва, 19 ноября, 2015, 00:29 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram, разработанный создателем социальной сети «ВКонтакте» Павлом Дуровым, заблокировал 78 каналов на 12 языках, предположительно связанных с террористической группировкой «Исламское государство». Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба мессенджера.

Администрация Telegram сообщила, что изучила все жалобы, отправленные на abuse@telegram.org, и приняла соответствующие меры, чтобы заблокировать подозрительные каналы.

Также Telegram объявил, что новое обновление сервиса позволит пользователям уведомлять об информации неприемлемого содержания.

Напомним, ранее депутат «Справедливой России» Александр Агеев направил запрос на имя главы ФСБ Александра Бортникова с просьбой рассмотреть возможность ограничения доступа к Telegram, если подтвердится информация об использовании этого приложения членами террористической группировки «Исламское государство», в том числе во время терактов в Париже.