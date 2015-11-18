Ереван, 18 ноября, 2015, 15:37 — ИА Регнум. Что инициированные властями изменения Конституции не пользуются поддержкой у населения, ни для кого в Армении не секрет. Даже провластные социологи, которые долгое время публиковали выгодные для правящей Республиканской партии данные «соцопросов», на этот раз не рискуют.

Заставка телепередачи «Да и Нет»

Известный несбыточными прогнозами социолог Агарон Адибекян заявляет, что «две трети «потенциально голосующих» не определили своего отношения к предлагаемым изменениям». Правда, он тут же оговаривается, мол, всe течет, всe меняется, так что к исходу агитационного периода картина, возможно, будет выглядеть совсем иначе. Это, по-видимому, делается, чтобы накануне голосования все же огласить результаты опроса, согласно которому подавляющее большинство граждан готово поддержать новую Конституцию.

По данным оппозиции, власти заказали реальные соцопросы, чтобы выяснить перед голосованием достоверный расклад сил, но результаты оказались настолько для них катастрофическими, что они не спешат публиковать их.

Между тем сторонники конституционной реформы в один голос утверждают, будто во всех бедах Армении виноват действующий Основной закон и в случае принятия нового всe переменится к лучшему.

Забавный инцидент произошел сегодня утром у резиденции президента страны.

По сведениям портала aravot. am, когда Серж Саргсян выходил из ворот, его остановил гражданин, потерявший по вине недобросовестного застройщика квартиру и взывающий к президенту о справедливости. «Минуточку, — обратился гражданин к президенту. — Я трижды передавал документы вам и прокурору, а суд отклонил мой иск». Президент не дал ему договорить: «Чего ты хочешь? Я же не суд и не могу решать вместо него». Гражданин возразил, что суд в Армении бездействует. «Может, и так», — ответил С. Саргсян. Гражданин возмутился: «То есть как?». Президент продолжил: «Вот изменится Конституция, и суды заработают». Это вывело просителя из себя, и он заявил: «Оставьте Конституцию в покое, лучше себя измените. Половина наших родственников уже покинула страну, нам что же, пойти в террористы? Мне терять нечего».

В эти дни на одном из телеканалов стартовало шоу «За и Против», в котором депутаты, выступающие за реформу Конституции, вместе с оппонентами ездят по стране и разъясняют свою позицию.

Агитаторы встретились с сотней деревенских жителей, и те обрушили на представителей правящей партии шквал своих проблем. «Виноград не смогли сдать, испортился», «Нечем платить за учебу ребенка, так и вырастет неграмотным», «Посмотри, сколько я задолжал магазину», «Я пенсионер, на эти гроши не прожить».

И что же слышат они от представителей штаба «Да»? «Потому мы и меняем Конституцию. Отныне чиновники не вправе будут делать того, на что не уполномочены Основным законом». Сельчане спрашивают, мол, какое это имеет отношение к их проблемам, а в ответ звучит: «Мы изменим систему государственного правления, больше не будет такой централизации власти». Крестьянин уточняет, будут ли после этого покупать его виноград. Ответа нет.

Депутат от РПА заявляет: «Власть больше не сможет воспроизводить себя», избиратель интересуется: «То есть моему сыну не надо будет уезжать на заработки в Россию»? Ответ вызывает общий смех: «В Республике Армения будет гарантирован идеологический плюрализм».

Представители власти знают, почему люди, не вникая в суть новой Конституции, думают исключительно о своих заботах: «Беда в том, что не ведется работа по ознакомлению населения с предлагаемыми изменениями».

Конституционный референдум в Армении состоится 6 декабря. Агитационная кампания стартовала 10 октября и завершится в полночь 4 декабря. Штаб правящей Республиканской партии возглавил премьер Овик Абрамян.