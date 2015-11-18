Екатеринбург, 18 ноября, 2015, 13:31 — ИА Регнум. В Окружном доме офицеров в рамках «Ветеранских встреч», которые проводит Городской совет ветеранов, была открыта выставка «Вторая мировая война: Уроки истории и вызовы современности». Ранее экспозиция выставлялась только в учебных заведениях Екатеринбурга, и впервые данная выставка была открыта для широкой городской аудитории, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, эта выставка была открыта студентами и преподавателями кафедры политологии Уральского федерального университета, но вскоре закрыта по решению ректората вуза. Руководство УрФУ посчитало выставку политической, а её материалы неоднозначными. Однако, судя по экспертному заключению Российского военно-исторического общества, выставка является не политической, а исторической, а также решает задачи по патриотическому воспитанию.

Позже выставка «Вторая мировая война: Уроки истории и вызовы современности» была презентована для студентов старейшего учебного учреждения Екатеринбурга, колледжа имени Ползунова. Также с материалами экспозиции ознакомились студенты и преподаватели колледжа имени Попова. По словам организаторов, со стороны руководства и студентов выставка получила положительную оценку. Отметим, что вход в учебные заведения Екатеринбурга ограничен, поэтому с выставкой могли ознакомиться только учащиеся, сотрудники заведений и специально приглашённые гости.

В Окружном доме офицеров (ОДО) Екатеринбурга вход свободный. Представитель Городского совета ветеранов Анатолий Мухин сообщил, что ветераны очень высоко оценили выставку «Вторая мировая война: Уроки истории и вызовы современности». Он отметил, что в текущем году клуб «Ветеранские встречи» отмечает своё 25-летие. В рамках мероприятий ветеранам была представлена выставка и проведена экскурсия, на которой организаторы рассказали о современных вызовах человечеству и возрождающемся неонацизме. «Ветераны довольны», — подытожил Анатолий Мухин.

Своими впечатлениями поделилась участница «Ветеранских встреч» Алла Балакина. «Очень было интересно, и художественная часть интересна. Такие выступления коллективов мне вчера понравились», — сообщила Алла Балакина. По её словам, выставка о войне познавательная и оставила хорошие впечатления. «У меня у самой отец погиб и так и числится без вести пропавшим», — отметила Алла Балакина. Организаторы выставки уточнили, что сегодня последний день экспозиции в ОДО. Далее выставка будет представлена на других площадках Екатеринбурга и городов Свердловской области.