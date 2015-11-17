Кишинёв, 18 ноября, 2015, 01:07 — ИА Регнум. Министр обороны Молдавии Анатолий Шалару обратился к правительству страны с просьбой о выделении бюджетных средств для участия 1 декабря Национальной армии Молдавии в праздничном параде в Бухаресте по случаю 97-летия оккупации Бессарабии Румынией. Как сообщили в пресс-службе Минобороны Молдавии, речь идет о сумме в 102 тыс. леев (около 340 тыс. рублей), передает корреспондент ИА REGNUM.

aloban75.livejournal.com Освобождение Бессарабии от румынской оккупации. 1940 год

С критикой в адрес руководства Минобороны уже выступили власти Гагаузии. Башкан (глава) автономии Ирина Влах выразила недоумение в связи с данной инициативой. По ее словам, «не секрет, что соответствующая дата в истории румынского государства зачастую используется праворадикальными кругами в Республике Молдова для пропаганды идей унионизма и отказа молдавским народом от собственной государственности».

«Участие вооруженных сил Республики Молдова в празднике по случаю «объединения» с другим государством воспримется негативно жителями Гагаузии и не будет способствовать формированию гражданского согласия в нашей стране», — отметила Влах.

В этом контексте башкан, являющаяся членом правительства, заявляет об отказе поддержать соответствующую инициативу и обращается к членам правительства Молдавии с призывом также не голосовать в ее поддержку.

В свою очередь глава юридической комиссии Народного собрания (парламента) Гагаузии Иван Бургуджи заявил, что ситуация в Молдавии вокруг нее стремительно движется в направлении ликвидации республики и ее объединения с Румынией, причем молдавские власти работают в этом направлении «в унисон» с румыноунионистами, которые в открытую агитируют и ведут сбор подписей за ликвидацию Молдавии. По его словам, «поставлена четкая задача к 2018 году обеспечить объединение с Румынией».

Бургуджи отметил, что Гагаузия для авторов данного сценария — «как кость в горле», поэтому спецслужбами организуются провокации с целью обвинения гагаузов в сепаратизме. Одной из таких провокаций, по его словам, является дело вокруг создания Буджакской республики, по которому спецслужбами Молдавии был задержан гражданин РФ. «Тогда давно нужно было задержать и посадить в тюрьму всех унионистов, которые собирают подписи за объединение с Румынией. Куда смотрят наши спецслужбы? Почему их не сажают в тюрьму?» — задался вопросом Иван Бургуджи.

Напомним, 1 декабря в Румынии отмечается в качестве национального праздника, символизируя для Бухареста «объединение всех румын», произошедшее после оккупации российской Бессарабии и венгерской Трансильвании 1 декабря 1918 года.

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, Молдавия является «вторым румынским государством», молдаване — «румынами», молдавский язык — «румынским». При этом, согласно официальным данным переписи 2004 года, обнародованным Национальным бюро статистики РМ, румынами себя назвали 2,2% жителей Молдавии, молдаванами — 75,8%, 78,4% молдаван родным языком указали молдавский язык, 18,8% — румынский.

Между тем, сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын как нации происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 гг. и с 1941 по 1944 гг. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.