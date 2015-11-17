Новый «патронат» Рогозина: выдача гражданства РФ приднестровцам
Тирасполь, 18 ноября, 2015, 00:55 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ, специальный представитель президента России по Приднестровью Дмитрий Рогозин «взял под личный контроль вопрос предоставления российского гражданства гражданам Приднестровья». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на встрече с жителями Слободзейского района ПМР президент Приднестровья Евгений Шевчук.
Глава государства также отметил, что в ближайшее время в Приднестровье ожидается прибытие представителей депутатов Госдумы РФ, с которыми этот вопрос будет детально рассмотрен.
Напомним, что ранее, в марте 2012 года Рогозин уже «брал под личный контроль» решение вопроса об открытии российских консульств в столице ПМР Тирасполе и молдавских Бельцах, которые были объявлены Рогозиным «главным приоритетом». Позже Рогозин объявлял о начале «официального диалога» об открытии консульства в Тирасполе. Однако консульства РФ ни в Тирасполе, ни в Бельцах до сих пор не открыты. В ПМР по-прежнему функционирует выездной консульский пункт Российской Федерации.
Отметим также, что ранее как власти ПМР, так и представители посольства РФ в Молдавии заявляли, что все проблемы с получением российского гражданства в Приднестровье решены. Более того, в посольстве РФ заявляли, что «масса граждан», которая хочет получить гражданство РФ, в Приднестровье «иссякла», что опровергалось как приднестровскими общественниками, так и очередями приднестровцев у здания посольства РФ в Кишиневе, куда они до недавнего времени были вынуждены ездить для подачи документов на получение гражданства.
Проблему удалось лишь частично решить в 2012 году, когда в Тирасполе открылось предоставленное властями ПМР новое здание выездного пункта консульского обслуживания посольства России, в котором осуществляется прием документов на замену паспортов, а также получение гражданства детьми и выдачу биометрических паспортов.
Между тем, уже в июне 2015 года власти Приднестровья признали, что на фоне блокады ПМР со стороны Молдавии и Украины снова возник ажиотажный спрос на гражданство РФ. Более того, по данным властей, жители ПМР массово обращаются к мошенникам в надежде ускорить получение российского паспорта.
В настоящее время в Приднестровье проживает около 200 тыс. граждан России.