Тирасполь, 18 ноября, 2015, 00:55 — ИА Регнум. За­ме­сти­тель пред­се­да­те­ля пра­ви­тель­ства РФ, спе­ци­аль­ный пред­ста­ви­тель пре­зи­ден­та России по При­дне­стро­вью Дмит­рий Ро­го­зин «взял под лич­ный кон­троль во­прос предо­став­ле­ния рос­сий­ско­го граж­дан­ства граж­да­нам При­дне­стро­вья». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на встре­че с жи­те­ля­ми Сло­бод­зей­ско­го рай­о­на ПМР президент Приднестровья Ев­ге­ний Шев­чук.

Eugene Romanenko Тирасполь

Глава го­су­дар­ства также от­ме­тил, что в бли­жай­шее время в При­дне­стро­вье ожи­да­ет­ся при­бы­тие пред­ста­ви­те­лей де­пу­та­тов Гос­ду­мы РФ, с ко­то­ры­ми этот во­прос будет де­таль­но рас­смот­рен.

Напомним, что ранее, в марте 2012 года Рогозин уже «брал под личный контроль» решение вопроса об открытии российских консульств в столице ПМР Тирасполе и молдавских Бельцах, которые были объявлены Рогозиным «главным приоритетом». Позже Рогозин объявлял о начале «официального диалога» об открытии консульства в Тирасполе. Однако консульства РФ ни в Тирасполе, ни в Бельцах до сих пор не открыты. В ПМР по-прежнему функционирует выездной консульский пункт Российской Федерации.

Отметим также, что ранее как власти ПМР, так и представители посольства РФ в Молдавии заявляли, что все проблемы с получением российского гражданства в Приднестровье решены. Более того, в посольстве РФ заявляли, что «масса граждан», которая хочет получить гражданство РФ, в Приднестровье «иссякла», что опровергалось как приднестровскими общественниками, так и очередями приднестровцев у здания посольства РФ в Кишиневе, куда они до недавнего времени были вынуждены ездить для подачи документов на получение гражданства.

Проблему удалось лишь частично решить в 2012 году, когда в Тирасполе открылось предоставленное властями ПМР новое здание выездного пункта консульского обслуживания посольства России, в котором осуществляется прием документов на замену паспортов, а также получение гражданства детьми и выдачу биометрических паспортов.

Между тем, уже в июне 2015 года власти Приднестровья признали, что на фоне блокады ПМР со стороны Молдавии и Украины снова возник ажиотажный спрос на гражданство РФ. Более того, по данным властей, жители ПМР массово обращаются к мошенникам в надежде ускорить получение российского паспорта.

В настоящее время в Приднестровье проживает около 200 тыс. граждан России.