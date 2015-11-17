Афины , 17 ноября, 2015, 15:56 — ИА Регнум. Во вторник, 17 августа, у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла по шкале Рихтера. Как сообщает издание Kathimerini, в результате удара природы погибли 2 человека, еще четверо получили различные травмы.

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По данным издания, трагедия произошла в прибрежной части острова Лефкас, расположенного в Ионическом море. Первой жертвой землетрясения стала 60-летняя женщина, проживавшая в населенном пункте Понти Василики. Еще одна женщина погибла в деревне Атани.

Отмечается, что подземные толчки нанесли серьезный ущерб дорожной инфраструктуре острова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября геологическая служба США зафиксировала землетрясение магнитудой 6,5 у западного побережья Греции. Эпицентр располагался в море на удалении 25 км от Лефкаса, очаг залегал на глубине 2 км. Затем последовал афтершок магнитудой 5,2.

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