Минск, 17 ноября, 2015, 15:55 — ИА Регнум. Условия предоставления финансовой помощи Белоруссии в объёме $3 млрд от Международного валютного фонда обсудили 17 ноября в Минске Александр Лукашенко и глава миссии МВФ Питер Долман, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии Встреча Александра Лукашенко с главой миссии МВФ по Белоруссии Питером Долманом

Правительство Белоруссии неоднократно обращалось к МВФ за финансовой помощью, но всякий раз фонд указывал на необходимость проведения структурного реформирования белорусской экономики как ключевое условие рассмотрения заявки официального Минска. В 2015 году Нацбанк и Совмин Белоруссии предоставили фонду программу структурных реформ.

Миссия МВФ намерена 9−19 ноября обсудить с руководством постсоветской республики возможности реализации трёхлетней программы финансовой помощи Белоруссии. В первый же день визита, 9 ноября Питер Долман заявил, что проведение преобразований предполагает внимание к социальной сфере. О последствиях структурных реформ для социальной сферы Белоруссии шла речь в ходе переговоров Лукашенко с Долманом. Руководитель постсоветской республики отметил, что у него не вызывает отторжения ни одно предложение фонда.

Лукашенко отметил, что рекомендации МВФ исходят из объективных законов экономики. Он также согласился с тем, что за услуги следует платить в полном объёме.

Возможная программа сотрудничества МВФ с официальным Минском вызывает вопросы не по мерам, которые в рамках данной программы можно реализовать, подчеркнул Лукашенко, а по срокам реализации. Однако и по срокам между сторонами нет значительных расхождений, добавил он, и правительство Белоруссии настроено реализовать ещё не утверждённую фондом программу в максимально сжатые сроки.

«От этого зависит — мы это понимаем — выживаемость Белоруссии», — сказал Лукашенко.

«При этом, я ещё раз хочу подчеркнуть — нравится это фонду или нет, думаю, что вы меня поймёте: мы не намерены ломать ту схему социального государства, которая нами выработана, — сказал Лукашенко. — Это ничего не значит с пониманием того, как некоторые говорят, что мы вот тут бесплатно чего-то будем кому-то раздавать. У нас нет таких возможностей — раздавать бесплатно. Да и ни одно государство этим путём не идёт».

«Просто смысл в том, что мы не можем бросить ни одного ребёнка, ни одного старика, инвалида без помощи нашего общества и государства», — пояснил Лукашенко. По его словам, в Белоруссии создаётся социальное государство, предполагающее, что социально уязвимые категории населения не будут выброшены «на обочину дороги».

В свою очередь Долман заверил Лукашенко, что у МВФ нет умысла нанести ущерб постсоветской республике и с официальным Минском фонд объединяет понимание того, как совместными усилиями реформировать белорусскую экономику и сделать её более эффективной. Глава миссии фонда рассказал о перспективах сотрудничества и поблагодарил руководителя постсоветской республики за открытость.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко неоднократно критиковал МВФ за «политизированность» и отказ финансировать построение «рыночного социализма» в Белоруссии. Накануне визита миссии фонда в Минск, выступая 6 ноября с инаугурационной речью, Лукашенко подверг резкой критике своих подчинённых и заявил о категорическом неприятии самой идеи структурных реформ и проведения приватизации. Лукашенко подчеркнул: в ближайшую пятилетку реформ ждать не следует, и вскоре на очередном «Всебелорусском собрании» он подробнее расскажет о том, почему структурные реформы неприемлемы и кто занимается их лоббированием.

«Уж слишком много сегодня говорят и пишут о реформах — о структурных реформах! И никто, заметьте, не сказал: «А что это за реформы? Что же это за структурные реформы?» Но если кто-то за реформы — так вы же будьте честны и скажите, что надо сломать: а) политический строй, государственное устройство Белоруссии; надо разделить, разрезать государственную, народную собственность и раздать! Надо говорить откровенно! На это нас толкают реформы, и за эти реформы кое-кто сегодня в мире готов много заплатить. Задайте себе вопрос: нам нужны эти, такие реформы? Уже ж вокруг провели подобные реформы — наша братская Россия, наша братская Украина. Спасибо, что здесь и россияне, и украинцы. Они попробовали, вкусили этих реформ — и что?» — сказал Лукашенко, выступая с инаугурационной речью.