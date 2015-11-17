Москва, 17 ноября, 2015, 15:03 — ИА Регнум. Сейчас, в период кризиса, экономического спада любой бизнес сталкивается с трудностями, но особенно чувствителен к ним именно мелкий и малый бизнес. Прежде всего, это связано с тем, что такие предприятия в большинстве своем работают не с корпоративным клиентом — а в массовом сегменте: потребителями их товаров и услуг являются обычные люди, чье материальное положение за последний год значительно ухудшилось. Об этом заявил генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию в малом бизнесе в связи с ростом налоговой нагрузки.

urvista.ru Генеральный директор юридической компании URVISTA Алексей Петропольский

«Зарплаты в лучшем случае не повышают, а в худшем — урезают, с ростом издержек бизнеса из-за обесценившегося рубля растут и цены на полках магазинов, многие граждане вообще столкнулись с проблемой безработицы — все это создает неблагоприятные условия для предпринимателей», — высказал свое мнение Петропольский.

«На сегодняшний день приостановлено государственное финансирование многих проектов, банки не выдают предпринимателям кредиты на развитие бизнеса, на вливание в него оборотных средств. При этом на деле никто не отменил роста налоговой нагрузки и расходов по аренде», — отметил эксперт.

«Все эти факторы в совокупности вынуждают предпринимателей сворачивать бизнес или замораживать до лучших времен. Деловая активность в белом секторе снижается и переходит в теневой: вскоре мы увидим, что те, кто не потянули создавшуюся налоговую нагрузку, начнут оптимизировать налогообложение через уход в серую зону: люди вернутся к зарплатам в конвертах, будут избегать уплаты налога на дивиденды, обналичивая деньги по сомнительным схемам», — считает Петропольский.

«Рецессия экономики будет продолжаться как минимум до конца 2016 года. И из-за закрытия малых предприятий будет расти безработица, ведь именно малый и средний бизнес обеспечивает до 50% рабочих мест в городах с населением свыше 300 тысяч человек», — резюмировал эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, Минэкономразвития России утвердило размеры коэффициентов-дефляторов по отдельным налогам на 2016 год. Изменения коснулись обязательных платежей, взимаемых как с граждан (НДФЛ, налог на имущество физических лиц), так и с предпринимателей (УСН, ЕНВД, ПСН, торговый сбор). Это сделано для того, чтобы проиндексировать сумму платежа на инфляцию. Так, значение коэффициента-дефлятора по ПСН в 2015 году составляет 1,147. В 2016 году дефлятор будет равен 1,329. Почти половина предпринимателей (49%) не исключает закрытия своего бизнеса вследствие роста налоговой нагрузки.