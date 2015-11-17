Париж, 17 ноября, 2015, 14:24 — ИА Регнум. Взлому хакеров международной группировки Anonymous подверглось 5500 аккаунтов террористов «Исламского государства» (ИГ) в Twitter. Об этом сообщается на страничке в социальной сети Twitter.

goodfon.ru Хакеры

Кибератака на террористов ИГ произведена в ответ на террористические акты 13 ноября в Париже. Накануне Anonymous опубликовали соответствующий ультиматум.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хакеры из международной группировки Anonymous выпустили видеообращение, в котором пообещали усилить борьбу с организацией «Исламское государство» за террористическую атаку на Париж (Франция), которая была осуществлена в пятницу, 13 ноября.

«Мы запустим против вас (ИГ) крупнейшую кампанию, — говорит неизвестный. — Ожидайте массовых кибератак. Война объявлена. Готовьтесь. Мы — Anonymous, мы — легион, мы не прощаем, мы не забываем», — так обратились Anonymous к ИГ.

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