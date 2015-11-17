Екатеринбург, 17 ноября, 2015, 11:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге общественники «оживили» на городской Плотинке снесённую ранее Краснознамённую группу. Шестнадцать человек вышли с красными полотнами на смотровую площадку Плотинки, где ранее располагалась Краснознамённая группа, и на несколько минут символично «восстановили» монумент, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

фото Артемия Брусницына Екатеринбург. Плотинка. 16 ноября 2015 года. 01

Акцию организовало свердловское отделение общественного движения «Суть Времени». Само памятное мероприятие было посвящено очередной годовщине награждения города Свердловска Орденом Ленина.

Напомним, что город Свердловск (ныне Екатеринбург) был награждён высшей наградой 16 ноября 1973 года. Город и его жители были удостоены высокой награды, в том числе за «значительный вклад в обеспечение разгрома немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне». За всю историю высокой награды были удостоены всего 40 городов СССР. В мае 1974 года свердловские архитекторы на средства городских ветеранских организаций создали и установили на Плотинке Краснознамённую группу, на которой была размещена гигантская копия Ордена Ленина.

В ночь с 25 на 26 января 2013 года без согласования с городской общественностью по решению администрации Екатеринбурга Краснознамённая группа была демонтирована и увезена на склад одного из муниципальных предприятий. Этот инцидент вызвал волну общественного негодования.

«Мы практически сразу выступили против такого решения. Сначала мы провели социологическое исследование, которое показало, что большинство горожан, более 70%, выступают за восстановление монумента. Это кстати подтверждают многочисленные опросы на интернет-ресурсах региональных СМИ», — сообщил представитель свердловского отделения «Суть Времени» Алексей Банников. По его словам, представители администрации заявляли, что в данном вопросе будут учитывать мнение горожан, но по факту не делают этого.

«Мы проводили пикеты, собирали подписи, организовали два года назад митинг за восстановление Краснознамённой группы, на который вышло несколько сотен жителей города. Подписи были переданы нами в приёмную президента России. Мы отправляли официальные обращения в различные инстанции. За возвращение монумента не однократно высказывался губернатор Свердловской области, но как мы видим, городские власти делают вид, что ничего не слышат. Тем не менее, мы не собираемся прекращать нашу борьбу. Справедливость должна быть восстановлена. Краснознамённая группа и Орден Ленина должны вернуться в сердце нашего города — на Плотинку. Мы ежегодно устраиваем различные памятные мероприятия. В этом году 16 наших активистов, по количеству шпилей Краснознамённой группы вышли на площадку и символично изобразили её напомнив жителям и администрации города о том, что должно располагаться на этом месте по праву», — сообщил Алексей Банников.

«Практика сноса советских памятников или переименования советских названий улиц, как это произошло в Верхней Пышме — очень опасны. Посмотрите, что происходит на Украине. Там на борьбу с «советским наследием» мобилизованы самые мрачные и откровенно неонацистские общественные силы. Те, кто жгли правоохранителей на майдане, а затем совершили государственный переворот и развязали гражданскую войну в Донбассе. Мы не имеем права повторять это печальный опыт, а значит, ради стабильности страны, должны относиться к советскому наследию трепетно и уважать мнение большинства людей», — подытожил активист.