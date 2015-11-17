Москва, 17 ноября, 2015, 11:12 — ИА Регнум. Индекс потребительского доверия* жителей России в октябре 2015 года достиг годового максимума — 34 п. (при возможном диапазоне от 10 до 90). Однако в целом рост нельзя назвать существенным: с мая по сентябрь показатель держался на уровне 32−33 п. Большинство граждан (62% в октябре) считают нынешнее время для крупных покупок неблагоприятным. Нынешнее значение индекса (34 п.) превышает показатель января 2015 года (30 п.), однако проигрывает результатам аналогичных периодов прошлых лет (42−46 п. в 2009—2014 гг.). Таким образом, к большим денежным тратам жители России в настоящее время готовы в меньшей степени, нежели в предыдущие годы. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Цитата из к/ф «Волк с Уолл-стрит». Реж. Мартин Скорсезе. 2013 США Леонардо Ди Каприо

В вопросе кредитования граждане настроены еще более категорично: 82% полагают, что брать «взаймы» у банков сегодня нецелесообразно. Индекс кредитного доверия населения России** в сентябре-октябре 2015 года составляет 20 п. (с 23 п. в августе), что ниже значений, зафиксированных в октябре 2009−2014 гг. В целом с начала года показатель держится в пределах 19−24 п.

Сократить денежные траты сегодня советуют две трети опрошенных (65%) — эта доля выросла до максимума за последние полгода. Иной позиции придерживаются втрое меньше — 24% — они полагают, что в нынешней ситуации вернее израсходовать зарплату на покупки и повседневные нужды (среди 35−44-летних — 31%, среди респондентов с высоким достатком — 29%).

Доверие к банкам в последние месяцы заметно выросло: тех, кто считает необходимым положить свободные деньги на счет, с августа по октябрь стало больше с 33% до 40% (среди 18−24-летних — 48%, среди москвичей и петербуржцев и материально обеспеченных — по 50%). Одновременно до минимума в нынешнем году (35%) снизилась доля респондентов, советующих забрать накопления из банков.

*Индекс потребительского доверия показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для совершения крупных покупок.

**Индекс кредитного доверия показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для кредитования.

Опрос проведен 24−25 октября 2015 года. Опрошены 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.