Грозный, 17 ноября, 2015, 10:46 — ИА Регнум. Те водители, которые виноваты в гибели людей на дорогах в результате ДТП, ни чем не отличаются от террористов. И в том, и в другом случае их жертвами становятся ни в чем не повинные люди. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с участием руководства республиканского МВД.

Нарушая правила — рискуешь жизнью! Советский плакат

Говоря о трагедии в Шалинском районе республики — в результате ДТП погибли пять человек, глава Чечни заявил: «Я снова подчеркиваю, что не вижу разницы между террористом, взрывающим людей и водителем, который осознанно нарушив ПДД, убивает ни в чем не повинных участников движения. Чаще всего гибнут целые семьи».

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Кадыров напомнил, что после того, как был создан оперативный штаб, призванный решить проблемы аварийности на дорогах, который возглавляет секретарь Совбеза ЧР Вахит Усмаев, число погибших от аварий за девять месяцев текущего года снизилось, но все еще, по словам главы, «происходящее на дорогах сравнимо с военными действиями». По-прежнему на дорогах республики из-за действий «лихачей», которые продолжают грубо нарушать правила, гибнут люди.

Кадыров поручил ужесточить меры воздействия на нарушителей, усилить разъяснительную работу. Также глава региона предложил обратить внимание на вопросы укрепления кадров в районном звене УГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе нынешнего года в результате автоаварии с участием четырех машин в Чечне погибли сразу семь человек. Комментируя случившееся, Рамзан Кадыров сравнил тогда ситуацию на дорогах в республике с боевыми действиями.

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