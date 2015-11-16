Москва, 17 ноября, 2015, 00:53 — ИА Регнум. Следователь-криминалист СК РФ Владимир Соловьев, комментируя для ИА REGNUM полемику вокруг переименования станции московского метро «Войковская», заявил о Петре Войкове: «Он голосовал за то, чтобы убили царскую семью, когда она передвигалась из Тобольска в Екатеринбург. Он проголосовал за бессудный расстрел всей царской семьи, без всякой вины и всего. И он, зная, что это сокрытие следов преступления, выписал эту серную кислоту. Всё, больше ничего нет. Остальное всё — Беседовский там, домыслы какие-то».

Laura Blankenship Очки

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Соловьев также рассказал, что сделанные им выводы подтверждаются источниками, которые находятся в свободном хранении. «Кем бы ни был Войков, речь идет о том, что он сделал для того, чтобы царская семья погибла», — считает следователь.

Гибель семьи последнего императора впоследствии обросла фальшивками и домыслами. Как один из примеров подобных домыслов он приводит воспоминания Мейера, о которых известно, что это фальшивка. Мейер приводит документы, которые совершенно не соответствуют документам того времени. Их можно сравнить с образцами документов того времени.

«Можно сколько угодно эмоционально говорить: «Ах, Войков — такой-растакой». Но, извините, по документам, он с топором не бегал и никого не рубил. И тела, если бы они были разрублены, их бы не нашли в районе Поросенкова лога никогда, — они не разрублены, эти тела. О Алексее и Марии мы не можем сказать, что не исключено, что их могли и рубить. А вот что касается остальных девяти тел, их никто не рубил. То есть это уже ложь — что бросили там, сожгли, то есть полностью картина, нарисованная Беседовским, не соответствует действительности, не подтверждается ни одним документом», — настаивает криминалист.

В описываемый момент шла эвакуация красных из Екатеринбурга и у Войкова как комиссара снабжения хватало других забот. Подтверждая этот тезис, Соловьев сослался на материалы следствия колчаковского следователя Соколова: «Я не исключаю, что он мог бы прийти туда, если бы не шла эвакуация, не был занят другими делами. Есть следственное дело Соколова, где Соколов четко и определенно разобрал, что происходило в Екатеринбурге, было много свидетелей, но ни одного свидетеля нет, который говорил, что Войков принимал непосредственное участие в расстреле».

Также Владимир Соловьев добавил: «Одно дело — желание представить как-то и для пропаганды использовать какие-то представления, а совсем другое — это документальное подтверждение. И мне очень жаль, конечно, что вот некоторые вроде серьезные люди — Сахаров-историк в свое время выступал и еще кто-то — очень некритично воспринимали того же Беседовского».

В заключение Соловьёв поделился свои мнением о Беседовском, на сведения которого часто ссылаются, говоря о расстреле царской семьи. «Беседовский написал воспоминания за Литвинова в свое время. Беседовский выдавал себя за родственника Сталина. Бажанов, личный секретарь Сталина, очень хорошо пишет о Беседовском именно как о фальсификаторе. И это полностью по материалам подтверждается — что он фальсификатор. Поэтому я, вынося постановление о прекращении уголовного дела, Беседовского изучил и пришел к мнению, что он несомненно знал кое-что, тут даже и разговоров нет, но он сознательно использовал так, как это все можно было продать в тех условиях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дискуссия об участии Петра Войкова в расстреле царской семьи развернулась после того, как вновь возник вопрос о переименовании станции «Войковская» московского метро.