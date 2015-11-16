Йошкар-Ола, 16 ноября, 2015, 20:54 — ИА Регнум. Депутаты Собрания депутатов Йошкар-Олы в рамках внеочередной сессии направили открытое обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести служебную проверку МВД Марий Эл в связи с обысками, прошедшими 11 ноября в городской администрации. Указанную инициативу единогласно подержали все партии, представленные в Горсобрании — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации столицы Марий Эл.

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Отмечается, что операция проводилась на основании распоряжения от 10 ноября структурными подразделениями республиканского МВД, однако мэр города не был предупрежден. В ходе операции изъяли архивные дела с 2009 года по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. При этом все документы являются открытыми и неоднократно проверялись прокуратурами Йошкар-Олы, Марий Эл, а также региональным управлением ФАС.

Авторы обращения подчеркнули, что согласно законодательству, правоохранители могут гласно и негласно проводить изъятие документов, предметов, материалов и сообщений, а также прерывать услуги связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ.

«В связи с отсутствием доказательств непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ считаем действия по проведению мероприятий сотрудниками УБЭК и ПК МВД Марий Эл несоразмерными ситуации и несоответствующими положениям ФЗ № 144», — говорится в тексте обращения.

К письму прилагаются материалы видеосъемки и копии протокола изъятия документов.

Отметим, что депутаты приняли решение о направлении обращения после выступления на сессии главы Йошкар-Олы Павла Плотникова, который озвучил свою позицию по вопросу проведения оперативных мероприятий и попросил о поддержке.

Напомним, ранее Плотников заявлял, что планирует добиться принесения публичных извинений от правоохранительных органов за незаконно возбужденные в отношении него уголовные дела. Те обыски, которые проводились в администрации Йошкар-Олы являются способом давления на градоначальника, его принципиальную позицию. «Эти мероприятия выглядят как показуха или «маски-шоу», о готовящихся обысках меня в известность не поставили. Кроме того, они сами не знают, что ищут. Сейчас в администрации работают три копировальных аппарата, и снимают весь архив документов свободного доступа за последние шесть лет. Работать будем сутками», — отмечал глава Йошкар-Олы, добавив, что администрация города работает открыто и законно, без закрытых дверей, и лично Плотников готов нести ответственность за свои действия.

Возбужденные ранее уголовные дела в отношении градоначальника неоднократно прекращались, и следователи до сих пор не могут предъявить внятных обвинений. Плотникова обвиняли в превышении служебных полномочий, которые заключались в принятии решений о передаче городских дорог на обслуживание в городское муниципальное унитарное предприятие «Город» в целях их сохранности и содержания, а также о продаже трех нежилых помещений на аукционе. В пресс-службе муниципалитета поясняли, что они возбуждены незаконно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 11 ноября в администрацию Йошкар-Олы прибыли сотрудники МВД и Следственного комитета. Правоохранители сообщили, что проводят гласные оперативно-следственные действия.

Сотрудники администрации продолжили работать в стандартном режиме, однако проведение следственных мероприятий стало для них неожиданностью.