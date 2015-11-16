Санкт-Петербург, 16 ноября, 2015, 17:26 — ИА Регнум. 13 ноября на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге появился шестиметровый валенок. Новый арт-объект под названием «Русский размер» создала петербургская художница Валерия Лошак. Его открытие приурочено к стартующей 13 ноября биеннале дизайна «Модулор-2015». Валенок разместили напротив Креативного пространства «ТКАЧИ», потому как в выставочном зале гигантский арт-объект не поместился.

Автор и произведение. Валерия Лошак и её Валенок

В интервью корреспонденту ИА REGNUM художница рассказала, что занимается шерстью уже давно и профессионально. Предыдущей её работой, приуроченной к выпуску из Санкт-Петербургской академии Штиглица, было 12-метровое войлочное панно, ставшее первым панно столь больших размеров в истории академии.

Валерия Лошак — художник монументалист и за основу творчества берёт большие формы. «Начиная работу над новым арт-объектом, я думала сделать что-то трёхмерное, что можно было бы и смотреть, и потрогать — шерсть же приятна на ощупь, и зайти внутрь. Хотелось создать произведение в нашем русском стиле. Идея валенка появилась не сразу. Сначала представлялись матрёшки… Но потом возникла мысль о том, как интересно было бы зайти внутрь тёплого валенка».

Рассказывая о том, какой посыл несёт произведение, Валерия Лошак отметила, что валенки в данном случае — русский собирательный образ, так как по сей день они остаются неотъемлемым элементом нашей традиции, «эта обувь мила всем, безотносительно к временам или сословиям».

Внутри валенка находится лестница, поднявшись по которой, можно увидеть небо. По словам автора, она символизирует «духовный рост, трудный путь, который нужно преодолевать». В носу валенка небольшой закуток, где горит свеча. «Этот образ относит нас к далёким временам, когда монахи отшельники молились в кельях», — говорит Валерия, — «свеча в данном случае — символ православное веры».

Объект выполнен традиционным методом войлоковаляния. По словам художницы, работа велась в течение года: огромные полотна нужно было изготовить, распушить, по специальной технологии соединить между собой. Валенок состоит из 6 частей. Его конечный монтаж и сборка заняли три дня.

«Русский размер» изготовлен полностью из шерсти, и снаружи и внутри. Как выяснилось, для суровых погодных условий Петербурга это не стало проблемой. Лошак рассказала, что, намокая под дождём, шерсть быстро восстанавливается и высыхает, холодный осенний климат для неё является гораздо более подходящим, чем летний, когда материал выгорает на солнце.

На набережной Обводного канала гигантский валенок простоит до 23 ноября, в рамках биеннале дизайна «Модулор-2015». Куда в дальнейшем переведут арт-объект, пока не известно.

ИА REGNUM напоминает, что в Красноярске в конце сентября была открыта композиция «Ватное сердце Родины» художника Василия Слонова. Объект представлял собой 5-метровый чёрный монумент из ватного покрывала, по форме напоминающий сердце.