Минск, 16 ноября, 2015, 16:12 — ИА Регнум. «Я готов к серьёзному разговору на тему белорусско-российских отношений», — заявил 16 ноября Александр Лукашенко во время переговоров с послом России в Белоруссии Александром Суриковым, обсуждая предстоящий визит в Москву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба президента Белоруссии Встреча Александра Лукашенко с послом России в Белоруссии Александром Суриковым

Посол России обсудил с руководителем постсоветской республики вопросы подготовки к визиту Александра Лукашенко в Москву. В ходе визита запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Руководители Белоруссии и России намерены обсудить проблемные вопросы двусторонних отношений.

Поездка Лукашенко в Москву будет первой после окончания президентской кампании 2015 года, и этому символизму придаётся особое значение. Восьмая по счёту встреча Лукашенко и Путина в 2015 году будет посвящена не только экономическим вопросам, но также военно-политическим.

В ходе встречи посол России и руководитель постсоветской республики обсудили ряд тем белорусско-российских отношений. Не осталась в стороне и серия терактов во Франции — Александр Лукашенко предложил сделать выводы из нынешней ситуации.

Лукашенко сообщил Сурикову, что «по линии Белоруссия-Россия у нас состоится ряд мероприятий», которые пройдут как в двустороннем формате, так и в многостороннем «с участием других президентов». В частности, будут обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества Москвы и Минска в форматах Союзного государства, Евразийского союза и других интеграционных объединений.

«Есть о чем поговорить, и откровенно поговорить, чтобы у нас не было никаких недомолвок», — сказал Лукашенко в ходе встречи с послом России.

«Я готов к откровенному и серьёзному разговору», — подчеркнул Лукашенко.

«Я думаю, до встречи с президентом России мы сможем подкорректировать некоторые направления нашей деятельности, да и сопоставить до этой встречи, чтобы снять некоторые настороженности», — сказал Лукашенко. Он отметил также, что в ходе переговоров важно будет обозначить перспективу.

Лукашенко обратил внимание, что первый свой визит после президентской кампании он нанесёт «в не чужую мне Российскую Федерацию, как бы кому-то это не нравилось». По его словам, «это будет правильно, и это будет ответ на многие вопросы».

По словам Лукашенко, Суриков — «человек для нас не чужой» и «в Российской федерации авторитетный человек». Руководитель постсоветской республики с юмором отметил, что он, как и посол, «тоже не очень свободный человек, поскольку народ избрал, и я должен действовать в рамках ожиданий народа».

В свою очередь Суриков также отметил символизм первого визита руководителя постсоветской республики в Москву и добавил, что «шероховатости в отношениях двух стран, даже самых близких» — нормальное явление. По мнению посла, в ходе переговоров Путина и Лукашенко проблемные вопросы двусторонних отношений удастся урегулировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в казахстанском Бурабае Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились обсудить проблемные вопросы белорусско-российских отношений в Москве на уровне глав государств. Среди проблемных вопросов, поднятых Александром Лукашенко накануне саммита в Казахстане, особое значение придавалось вопросам размещения российской военной авиабазы в Белоруссии, призванной защитить воздушную границу Союзного государства Белоруссии и России, а также возможности оказания Россией помощи переживающей острый экономический кризис Белоруссии.

Напомним, Россия является крупнейшим торговым партнёром Белоруссии и крупнейшим инвестором в белорусскую экономику, а также предоставляет военно-политическую защиту постсоветской республике (в том числе «ядерный зонтик»). По итогам 2014 года двусторонний товарооборот снизился до $32 млрд, что стало предлогом для активной работы официального Минска по диверсификации белорусского экспорта. Вместе с тем официальный Минск демонстрирует отказ от поддержки России на внешнеполитической арене (Лукашенко не сдержал обещания признать независимость Южной Осетии и Абхазии, де-факто признал воссоединение Крыма с Россией, быстро признал киевскую хунту и отверг план федерализации Украины), а также проводит мероприятия по дерусификации Белоруссии («белорусизация»), периодически устраивает информационные и торговые войны против России.