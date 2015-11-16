Анталья, Турция, 16 ноября, 2015, 14:21 — ИА Регнум. Руководство России не располагает никакой информацией о гражданах России, которые якобы задержаны по подозрению в причастности к терактам в Париже 13 ноября. Об этом журналистам заявил сегодня, 16 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

unian.net Дмитрий Песков

Журналисты попросили пресс-секретаря прокомментировать, какими дополнительными данными располагает российское руководство относительно расследования терактов в Париже и возможного участия в них граждан России.

«У нас нет не то что дополнительной информации на этот счёт — у нас даже этой информации не было, я узнал об этом от вас», — ответил Песков.Песков сообщил также, что информацию о задержании граждан России узнал от журналистов. «Я узнал об этом от вас», — сказал он.

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