Канберра, 16 ноября, 2015, 12:22 — ИА Регнум. Австралия исключена из переговоров по мирному урегулированию сирийского конфликта после протеста России, пишет британская газета Guardian со ссылкой на австралийское издание Conversation.

Jolly Janner Австралия

На встрече 14 ноября в Вене собрались представители 20 стран и объединений, в том числе США, России, Великобритании, Франции, Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Европейского союза, Лиги арабских государств и Организации Объединенных Наций.

Однако Австралия — которая играет значительную военную роль, участвуя в воздушных ударах против исламского государства по целям в Ираке и Сирии — не была участником переговоров, происходящих под эгидой Международной группы поддержки Сирии.

В статье отмечается, что Россия выступила против включения в число участников встречи Австралии и Японии. В правительственных кругах Австралии подтвердили, что страна исключена из переговоров.