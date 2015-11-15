Москва, 15 ноября, 2015, 18:41 — ИА Регнум. Сегодня в России начала работу государственная система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн — «Платон». Об этом сообщил ИА REGNUM представитель ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы»

Цитата из т/с «Дальнобойщики». Реж. Юрий Кузьменко. 2001-2007. Россия Владимир Гостюхин

Уже прошли обязательную регистрацию около 60 тыс. владельцев более 450.000 транспортных средств, включая иностранных логистические компании, работающие на территории России. Система взимания платы предполагает два способа внесения платы: оформление маршрутной карты или получение бесплатного бортового устройства.

Решением правительства РФ утвержден размер платы за нанесение ущерба федеральным трассам грузовыми автомобилями массой свыше 12 тонн. В период 15 ноября 2015 года по 29 февраля 2016 года плата будет рассчитываться исходя из фактического пробега таких транспортных средств по тарифу 1,5293 руб./км. В дальнейшем, с 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года тариф будет увеличен до 3,06 руб./км. Это самый низкий размер платы среди аналогичных систем в Европе. Например, в Австрии ставка доходит до $0,49, в Белоруссии — $0,16. Российский тариф по сегодняшнему курсу — $0,025, что в 6 раз ниже, чем, например, в Белоруссии. Средства, полученные в результате функционирования системы «Платон», будут аккумулироваться в федеральном дорожном фонде (около 40 млрд рублей в год). Это позволит к 2019 году привести федеральные автотрассы в нормативное состояние

По информации ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы», 56% от общего размера вреда федеральным трассам, наносят именно грузовые автомобили массой свыше 12 тонн. Проезд одной такой фуры сопоставим с негативным воздействием от проезда 40−50 тысяч легковушек. Сегодня государство тратит на дороги примерно 1 трлн. рублей ежегодно. Однако ущерб, который наносят грузовики с перевесом всем дорогам страны равняется 2,6 трлн. рублей. При этом большая доля уплаченного транспортного налога и топливных акцизов сегодня приходится на владельцев легковых автомобилей, которых на конец 2014 года насчитывалось чуть более 40 миллионов, а не на компании-перевозчики (1,5 млн грузовиков), которые преимущественно и разрушают дороги.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в последние дни на дорогах по всей России прошли многочисленные массовые акции протеста дальнобойщиков, выступающих против нововведения, которые выразились в перекрытии платных и других трасс, обращениях к главе правительства, демаршах грузоперевозчиков, давлении отраслевых перевозчиков, например молоковозов и скотовозов, на профильные ведомства, в данном случае — Министерство сельского хозяйство. Минсельсельхоз уже пообещал «своим» перевозчикам экономическую поддержку.

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