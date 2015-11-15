Кито, 15 ноября, 2015, 17:54 — ИА Регнум. Президент Эквадора Рафаэль Корреа намерен открыть Исламский центр в столице страны. Здание Центра будет построено рядом с резиденцией Союза южноамериканских наций (Unasur) в Кито. Это решение было принято главой Эквадора после официального визита в Саудовскую Аравию, где проходил саммит лидеров арабских и южноамериканских стран, сообщает Andes.

Джеймс Рэттей. Дост-Мухаммед со своим младшим сыном. 1848

«Мы предлагаем создать Исламский центр, чтобы узнать ислам лучше. Это больше, чем религия, это целая цивилизация», — заявил Рафаэль Корреа, комментирует «Эквадор сегодня».

Отметим, что 95% населения Эквадора составляют католики. Остальные 5 процентов — это протестанты, представители традиционных индейских вероисповеданий и мусульмане.