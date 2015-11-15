Рим, 15 ноября, 2015, 14:46 — ИА Регнум. Теракт в Париже радикально поменял обычную итальянскую картинку дня в СМИ. Итальянцы, как и весь мир, остались шоке от произошедшего в Париже. В субботу, 14 ноября, рано утром на срочное заседание был созван Национальный комитет безопасности.

istockphoto.com Итальянский флаг

По всей стране повышены меры безопасности, увеличено количество полицейского патруля у Ватикана, после того, как представители ИГ распространили сообщение о том, что после Парижа следующий на очереди будет Рим.

На данный момент известно об одной погибшей итальянской гражданке и о двух раненых, которые находились в момент теракта в концертном зале.

Министр внутренних дел Италии Анджелино Альфано заявил о своей уверенности в том, что исламский терроризм произведёт противоположный эффект, чем тот, на который рассчитывают террористы. «Им не удастся уничтожить нас. Мы будем продолжать быть американцами, испанцами, англичанами и французами, потому что нападение носит глобальный характер, оно затрагивает всех нас. И я уверен, что мы будем сражаться бок о бок на любом уровне. Нам на Западе необходим дух единства, мы должны восстановить дух единства в Италии, зная, что все изменилось. Даже войны изменились».

«Это эпизод третьей мировой войны, — заявил Папа римский Франциск в интервью каналу ТV2000. — Нет никаких оправданий для этого. Нет религиозного оправдания, потому что религия — человечна. А то, что произошло в Париже — нечеловечно».

Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони напомнил политическим лидерам страны, что «в течение уже нескольких месяцев президент Путин просит у ЕС, который больше всех страдает от потока мигрантов, о коалиции, которая состояла бы из России, США и Китая для военного вмешательства под эгидой ООН по искоренению рака ИГ на корню». По словам Берлускони, к сожалению, «в западном мире отсутствует руководство. Мы находимся в руках некомпетентных и неспособных политиков».

В социальных сетях обычные граждане публикуют фотографии Владимира Путина с отрывками его речи на заседании ООН в сентябре 2015 года, когда президент России призвал весь мир бороться с международным терроризмом и «объединить усилия для решения стоящих перед нами новых проблем и создать по-настоящему широкую международную антитеррористическую коалицию».

Широко в социальных сетях цитируется и итальянская журналистка и писательница Ориана Фаллачи, которая в своей книге «Гнев и гордость» предрекла «исламскую религиозную войну».

«Вы не понимаете или не хотите понять, что если мы не будем противостоять им, если мы не будем себя защищать, Джихад победит. И при этом будет разрушена наша культура, наше искусство, наша наука, наша мораль, наши ценности, наши удовольствия…» Сегодня итальянцы пишут: «Прости нас, Ориана» и собирают подписи под петициями о закрытии границ Италии.

Впрочем, до теракта в Париже, итальянские СМИ достаточно прогнозируемо освещали Россию и все что связанно с ней.

Так, на прошедшей неделе, тревоги и соболезнования по поводу катастрофы над Синаем канули в лету. Если ранее итальянские поисковые системы на запрос «катастрофа в Синае» выдавали 184 статьи, то по запросу «Россия допинг» на этой неделе выходило 870 материалов. Западная пропаганда поняла, что терпит поражение после успехов России на международной сцене, особенно учитывая военное наступление в Сирии. Обычные граждане Италии едва интересуются внутренней политикой, не говоря уж о внешней, но зато они очень интересуются спортом. И вот тут случай с допингом стал настоящей удачей. Не удалось донести до обычных граждан всех тех ужасов, которые творила Россия на далеком для западного читателя Донбассе, так используем тему спорта, чтобы рассказать, как коварный Путин держит все под контролем, и что успехи России вовсе не успехи, и присыпано все коммунистическим нафталином под фальшивые лозунги «Быстрее, выше, сильнее!»

Corriere della Sera трактует историю с допингом не иначе, как удар по имиджу Путина, «выстроенного между дзюдо и хоккеем». «У царя проблемы. Именно в тот момент, когда он вновь утверждает себя в качестве сильного человека, который вышел из изоляции после украинского кризиса и который открыт миру как надежный партнер в борьбе с новым варваром — Халифатом, Владимир Путин терпит удар, ведь история с допингом может иметь неприятные политические последствия. Не потому, что скандал может угрожать политической позиции Владимира Владимировича, который даже на фоне некоторых неопределенностей уверенно плывет к своей четвертой коронации, запланированной на весну 2018 года, и не потому, что скандал разразился в канун чемпионата мира по футболу. На самом деле, скандал с допингом, с добавлением обширной сети соучастников, которые сидят в правительстве, подрывает один из столпов путинского мифа и может серьезно повредить его повествованию о стране, которой Путин вернул вкус победы, благодаря молодому, волевому и бесстрашному президенту. Ведь спорт для Владимир Путина — это гораздо больше, чем хобби. Это площадка, на которой строят дружбу сильные мужчины».

Первые издание страны, такие как la Repubblica, вышеупомянутая газета Corriere della Sera, La stampa ни словом не обмолвились о том, как же обстоят дела с допингом в других странах.

Журналист газеты Il Giornale Марчелло Фоа в своем блоге первым высказал свои сомнения по поводу опубликованного доклада Всемирного антидопингового агентства.

«На этот раз — но только лишь на этот раз — подозрения разумны. Скандал в мире легкой атлетики, который видит Россию на скамье подсудимых, кажется очень странным; особенно в одном пункте, который западные СМИ упомянули лишь вскользь: доклад Всемирного антидопингового агентства не был опубликован полностью. В последний момент они засекретили ту часть, которая содержала данные о спортсменах других стран. Какие джентльмены эти неутомимые защитники этики, эти международные следователи. У меня достаточно опыта, чтобы понять, что, когда происходит нечто подобное, это никогда не случайно.

Позвольте мне быть ясным: я не защищаю российских спортсменов, и не удивлюсь, если подозрения о допинге подтвердятся. Все давно сомневаются в блестящих выступлениях спортсменах во всех видах спорта. Но трудно поверить, что только русские подтасовывают карты, ах нет, флаконы.

Почему агентство не сохранило все в тайне до тех пор, пока расследование не будет завершено? Это было бы более правильным. Но нет. В настоятельной просьбе исключить всех спортсменов из Олимпийских игр в Рио на скамью подсудимых села только одна страна — Россия. Спустя несколько дней от шока авиакатастрофы она должна страдать от унижения, выставить в плохом свете своих лучших спортсменов, обвинить правительство, которое, согласно докладу, покрывало эту аферу». По мнению журналиста, все это — идеальный шторм, чтобы морально подорвать русских и сместить фокус: от успеха борьбы против ИГ до сомнений относительно коррумпированного и аморального правительства России. «Как мало нужно, чтобы изменить имидж и репутацию страны», — приходит к горькому выводу Марчелло Фоа.

Eastjournal — единственное издание, которое не стало развивать тему допинга, а продолжило рассказ о том, как сгущаются тучи на Кавказе. На этот раз виной всему стала железная дорога, которая соединяет Россию и «сепаратистскую» Абхазию. В октябре Россия закончила восстановительные работы железной дороги между Сухуми и рекой Ингури, которая отмечает де-факто границу между Грузией и Абхазией. По данным издания, правительство Грузии отрицает факт подписания соглашения с Россией о возобновлении этой инфраструктуры, закрытый с 1992 года. В статье подчеркивается, что этот участок железной дороги имеет стратегическое и экономическое значение, будучи единственной прямой железнодорожной сетью, связывающей Россию, Грузию и Армению.

«Тот факт, что железная дорога была восстановлена до границы с Грузией и грузинское правительство хранило молчание по поводу работ, наводит на подозрение, что Москва и Тбилиси достигли договоренности о возобновлении сообщений; либо же русские заставили грузинское правительство согласиться на восстановление железной дороги», — пишет Eastjournal. «Правовая основа для открытия торгового пути между Россией и Южным Кавказом через Абхазию уже существует в переговорах, которые привели Россию к членству во Всемирной торговой организации (ВТО) в 2011 году. После войны в Осетии в 2008 году администрация Обамы желала возобновить отношения с Россией, Вашингтон попросил и надавил на тогдашнего президента Саакашвили отменить вето на вступление России в ВТО. Соглашение о посредничестве предусматривало, что швейцарские наблюдатели будут размещены вдоль обеих границ. Грузия официально признала бы свою территориальную целостность, в то время как Россия гарантировала бы на бумаге независимость Абхазии. Тем не менее соглашение не было подписано. Грузия боится, что открытие железной дороги и торговли России через Абхазию будет рассматриваться общественностью Грузии как де-факто признание независимости Абхазии и провал будущей реинтеграции региона». Издание подчеркивает, что не следует забывать про интересы и других стран Кавказа. «Армения, которая ближе всего к России по военным и экономическим причинами, была бы только рада новой железной дороге, которая обеспечит прямое железнодорожное сообщение с северным союзником. Азербайджан, наоборот против открытия этого железнодорожного коридора, который обеспечит России прямую связь с вражеской Арменией, в частности, в связи с перевозкой военной техники».