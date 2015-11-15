Анталья, Турция, 15 ноября, 2015, 12:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в турецкую Анталью на саммит G20, который продлится два дня с 15 по 16 ноября. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

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Сообщается, что в программе российского лидера кроме участия в саммите «большой двадцатки» запланирован ряд двусторонних встреч.

Главной темой предстоящего саммита G20 заявлена борьба с терроризмом. Тема получает особую актуальность на фоне террористических актов в Париже 13 ноября.

Перед началом саммита G20 Путин примет участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка). На этой встрече будут обсуждаться различные вопросы предстоящего саммита G20, а также реализация решений, принятых на саммите БРИКС в Уфе летом этого года.

Всего в повестке дня G20 несколько вопросов. Лидеры «большой двадцатки» обсудят глобальное потепление, вопросы глобальной экономики, привлечение инвестиций, стратегии роста и снижение безработицы.

За рабочим обедом лидеров стран G20 будет обсуждаться тема борьбы с терроризмом. А также нелегальной миграции.

Итоги обсуждения борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией должны быть отображены в специальном заявлении, решения, предложенный на саммите будут представлены в итоговом коммюнике.