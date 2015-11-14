Париж, 15 ноября, 2015, 01:27 — ИА Регнум. Карикатуристы из пошлого «сатирического» журнала Charlie Hebdo засвидетельствовали свою «солидарность» с семьями погибших 13 ноября парижан. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

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«Вся команда Charlie Hebdo разделяет тот террористический ужас, который прокатился по Парижу в пятницу, 13 ноября. Мы выражаем свою категорическую поддержку жертвам теракта, а также их семьям. Наш журнал осуждает насильственную идеологию этой исламистской группировки (ИГИЛ — ред.), которая пытается уничтожить демократию в республике», — пишет издание.

Ранее главный редактор Charlie Жерар Бриар подчеркнул, что «журнал не делает исключений из тех или иных событий», и поэтому сейчас «готовит серию смешных карикатур по событиям парижских терактов, совершенных в ночь с 13 на 14 ноября 2015 года».

«Редакция Charlie Hebdo надеется, что эта серия карикатур повысит тираж издания. Серия выйдет под названием «Наконец-то французское порно!», — заявил Бриар.