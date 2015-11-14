Тбилиси, 14 ноября, 2015, 11:05 — ИА Регнум. Заявления с выражением соболезнования руководству и народу Франции в связи с происшедшими 13 ноября терактами выразили президент и председатель парламента Грузии.

satpic.ru Парламент Грузии

«Всю Грузию потрясли происшедшие во Франции ужасные террористические акты, которые привели к гибели людей. Это преступление, направленное против всего цивилизованного мира и человечества, в борьбе с которым мы все должны объединиться», — пишет в послании на имя президента Франции Франсуа Олланда его грузинский коллега Георгий Маргвелашвили.

Он выражает соболезнования и поддержку Франции в ее борьбе с терроризмом, а пострадавшим желает скорейшего выздоровления.

Глубокое сожаление в связи со случившимся выразил и председатель парламента Давид Усупашвили.

«От имени парламента и грузинского народа соболезную и выражаю поддержку семьям погибших, парламенту Франции и французскому народу. Случившаяся большая трагедия еще раз свидетельствует о необходимости единства мирового сообщества в борьбе с этим глобальным недугом современности», — пишет Усупашвили.