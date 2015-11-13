Париж, 14 ноября, 2015, 01:56 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Оланд созвал заседание экстренного штаба после серии террористических атак в Париже, сообщается в микроблоге Елисейского дворца в Twitter.

peristerinews.gr французские флаги

Как ожидается, заседание начнётся около полуночи по местному времени (2:00 мск). Президент Франции уже провёл срочное совещание по ситуации с министром внутренних дел.

По последним данным, жертвами серии атак во французской столице стали не менее 60 человек.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 13 ноября в одном из ресторанов в Париже произошла стрельба, позднее возле стадиона Stade de France произошли взрывы, в концертном зале «Батаклан», где проходил концерт калифорнийской рок-группы, захвачены около 100 заложников.

Кроме этого, по последним данным, стрельба происходит возле торгового центра Les Halles в центре города.