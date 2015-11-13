Москва, 13 ноября, 2015, 18:32 — ИА Регнум. В эфире телеканала «Россия 1» в передаче «Специальный корреспондент» с Евгением Поповым главной темой для обсуждение стало выяснение отличий между «умеренной сирийской оппозицией» и террористической группировкой.

Цитата из т/п «Специальный корреспондент» (11 ноября 2015). Россия 1 Сергей Кургинян

Привлек внимание гостей студии тот факт, что американский журналист Майкл Бом очень уклончиво отвечал на вопрос о союзничестве террористической группировки Ан-Нусра и Свободной сирийской армии:

«Ан-Нусра» является союзником Свободной сирийской армии?», — спросил ведущий Бома.

На что американский журналист заявил: «Иногда тактически они воюют вместе. Иногда, изредка. Они не союзники США. Против, причем против ИГИЛа. Я говорю еще раз, они не союзники США, «ан-Нусра»!»

Из этих слов можно было бы сделать вывод, что Свободная сирийская армия и «ан-Нусра» являются союзниками, о чем и спросил ведущий Евгений Попов.

«Они («ан-Нусра» — ИА REGNUM), иногда они присоединяются и именно потому, что в Свободной сирийской армии — это слабость», — заявил Майкл Бом.

На это обратил внимание лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян:

«Мне кажется, что слово тут «иногда» — оно поставило такой жирный восклицательный знак! «Я не знаю», «иногда» или «у нас есть объективная информация». С каким страшным апломбом говорилось о том, что «у нас есть объективная информация о химическом оружии в Ираке». Потом сказали: «Извините, информация оказалась ложной». Кажется, после этого можно бы было быть поскромнее хотя бы? Нет, тот же апломб, «всё знаем».

Также политолог отметил, что это «иногда» звучит очень странно в отношении союзничества террористической группировки «ан-Нусра» и Свободной сирийской армии:

«То есть мы отдаем оружие одним, а те иногда дружат и передают оружие», — подчеркнул Кургинян.

Таким образом, по словам эксперта, подобное «союзничество» призвано сломать национальные, суверенные, модернизационные государства и ввергнуть их в контрмодернистский, регрессивный, архаический хаос, а когда миссия завершена, можно уйти со словами: «А нас это уже не касается», заявил Кургинян.

Он также объяснил истоки мирового беспорядка:

«Кто такой Стивен Манн? Он был сначала консультантом Госдепа. Потом стал экспертом Буша прямым. А потом Обамы. И кто он, что он говорил? «New world disorder» — новый мировой беспорядок. Значит, мы говорим о том, что там не Асад с его деятельностью, так сказать, беспокоит. Там беспокоит существование, развитие национального государства. Его ломают там. Его ломают повсюду. Конечно, больше всех беспокоит Иран как самое мощное национальное государство. А ещё больше Китай. И ясно, куда это всё нацелено».

Поэтому, как подчеркнул лидер «Сути времени», Россия выступает против слома национальных государств и защищает национальные, суверенные государства. Потому что правительство России — за трансформации государств за счет политического диалога, за счет политической борьбы.

«Но мы против того, чтобы их сломать, и на их месте установить этот самый New world disorder. Мы против этого», — подытожил политолог.

Эту точку зрения разделил политолог и член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Дмитрий Куликов. Также он добавил, что после разрушения такие «союзники» на самом деле лишь делают вид, что уходят с этой территории, завершив миссию:

«Когда вы убираете государства, и возникает набор клановых группировок, то с ними можно работать технически. Кому-то дать несколько вышек нефтяных в эксплуатацию. Или денег. Или оружия. Тому, кто плохо послушался, можно направить самолёты и разбомбить. И есть прекрасная возможность управлять вот этим хаосом. Когда у тебя большой набор мелких князьков или бандитов, руководителей вот этих группировок, с ними очень технично можно работать. Не то, что с государством. С государством, с суверенностью работать очень сложно», — поделился Куликов.

Читайте также: У защитников «умеренной» сирийской оппозиции нет аргументов

«Абу-Али Путин» — в Сирии российского президента считают богатырем