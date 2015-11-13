Ростов-на-Дону, 13 ноября, 2015, 12:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в ближайшие годы городские власти хотят построить еще 23 храма. Эта цифра возникла на основании заявок на предоставление участка для строительства церквей, находящихся на рассмотрении. По 14-ти культовым объектам решения уже приняты и определены участки под их возведение. Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации 13 ноября, воздвигнут храмы во всех районах донской столицы, а сразу три церкви появятся в микрорайне Левенцовка.

ИА REGNUM Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий собор (г. Новочеркасск)

Как отмечают власти, на сегодняшний день существующие храмы, а их в городе 53, доступны не всем гражданам. Если подсчитать, то исходя из численности Ростова-на-Дону (по данным на 2015 год в городе проживает 1 млн 114 тыс. 806 человек — прим. ИА REGNUM), на один храм приходится чуть более 21 тыс. человек. Но стоит учесть и тот факт, что не все регулярно посещают церковь. По данным проведенных в разные годы опросов, процент тех, кто делает это систематически, весьма не велик.

Например, осенью 2013 года «Левада-центр» подвел итоги опроса. Выяснилось, что большинство россиян посещают религиозные службы раз в год и реже. А более трети россиян в церковь не ходят вовсе. Но вместе с тем, 77% жителей России считают себя верующими. Раз в месяц и чаще посещали церковные службы лишь 14% опрошенных.

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В июле текущего года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подвел итоги опроса, посвященного отношению россиян к религии. На вопросы ответили 1,6 тыс. респондентов из 130 населенных пунктов. Итак, данные были таковы: 39% участников не припомнили случаев, когда бы их религия помогала им в повседневной жизни, 29% признали, что такие случаи бывают. И только 26% участников опроса согласились с утверждением, что «Религия постоянно помогает в повседневной жизни».

Кроме того, стало известно о том, что на набережной реки Дон в створе переулка Соборного в донской столице будут установлены «Южные врата России». Часовня будет воздвигнута с перспективой на Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы.

Добавим, что план совместных с Донской митрополией мероприятий по духовному воспитанию молодого поколения пропишут в соглашении, которое будет подписано уже на следующей неделе, 19 ноября.

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