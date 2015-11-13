Вашингтон, 13 ноября, 2015, 07:52 — ИА Регнум. На борту самолета Airbus А321 «Когалымавиа» мог находиться таймер, который должен был сработать через два часа после взлета, сообщает Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

derfilmriss.de Часовая бомба

При этом не ясно, как был обнаружен таймер — информация о нем была получена из перехваченных переговоров террористов или в ходе анализа деталей разбившегося самолёта. По данным другого источника, взрывное устройство было заложено вблизи топливного бака.

Террористы якобы рассчитывали на то, что топливо при возгорании уничтожит все следы. Поэтому на фрагментах самолёта до сих пор не было обнаружено никаких следов взрывчатки. Fox News отмечает, что в любом случае все сценарии указывают на «инсайдера» в аэропорту.

Как передавало ИА REGNUM, крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября. Airbus A321, летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение через 23 минуты после вылета. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли. Причина катастрофы до настоящего времени не установлена.

Россия с 6 ноября приостановила авиасообщение с Египтом до завершения расследования причин авиакатастрофы на Синайском полуострове. Распоряжение об этом дал президент РФ Владимир Путин.