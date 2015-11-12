Вильнюс, 12 ноября, 2015, 12:28 — ИА Регнум. В Литве продолжаются дискуссии о необходимости уже построенного и работающего лишь на 20% СПГ-терминала в Клайпеде. В следующем году он вынужден будет газифицировать 540 млн кубометров газа, когда в энергетическом секторе Литвы его понадобится в два раза меньше. Еще меньше газа в Литве нужно будет уже через несколько лет, когда в Каунасе и Вильнюсе начнут действовать когенерационные электростанции Lietuvos energijа. Так кого терминал СПГ «будет кормить» норвежским газом, задаётся вопросом литовское издание 15min.

Томас Коул. Кубок титана. 1833

Когда в Вильнюсе и Каунасе будут стоять когенерационные электростанции Lietuvos energijа, употребление природного газа в Литве значительно сократится. Газ нужен будет только химическому концерну Achema и бытовым потребителям.

Литва уже сейчас в год употребляет меньше газа, чем на рынок может поставить Клайпедский терминал СПГ, который уже сейчас работает на минимальную мощь. Так зачем это нужно?

В прошлом году, по данным Министерства энергетики, в Литву было импортировано 2,6 млрд. кубометров газа. В европейском масштабе это очень мало — пять государств, зависимых от российского газа (Литва, Латвия, Эстония, Финляндия Словакия), употребляют всего 7% необходимого Европе газе.

Однако для Литвы 2,6 млрд кубометров газа — очень много. Примерно половина (1,3 млрд кубометров в год) постоянно нужна Achema, столько же заводу понадобится и в следующем году. Но за остальную часть некому соревноваться. Почему?

Почти весь бюджет услуг, соответствующих интересам общества, в следующем году будет выделен на производство энергии из возобновляющихся источников. Иными словами, очень большая часть электроэнергии в Литве будет производиться не из газа.

Еврокомиссия отмечает, что в этом году из-за более низкой, чем в прошлом году, температуры воздуха, потребление газа выросло: в Германии (19%) Бельгии (23%) Хорватии (13%), Франции (17%), Венгрии (13%), Италии (11%), Люксембурге (19%), Нидерландах (12%), Португалии (13%) Словакии (24%), Словении (14%) и Великобритании (11%).

Вообще в Европе спрос на газ падает примерно с 2008 года. Хотя некоторые рынки из-за холодной погоды переживают рост, потребление в Греции, Финляндии, Швеции и Прибалтике и дальше сокращается.

Если, как предусмотрено, через несколько лет в Вильнюсе и Каунасе будут стоять когенерационные электростанции, потребление газа в Литве снизится до минимума.

Уже и в следующем году, если не считать Achemа, нужно будет достаточно мало. «Мы должны в регулируемом секторе энергетики за год реализовать 540 кубометров газа. Согласно нынешним декларациям мы видим, что уже в следующем году потребление будет в два раза меньше, то есть 260 млн. кубометров. Уже сейчас мы видим, что потребление природного газа сильно падает, оно сохранится на более низком уровне по крайней мере до тех пор, пока выгодно инвестировать в возобновляющиеся энергетические источники», — объяснил 15min. lt генеральный директор Litgas Доминикас Тучкус.

По его словам, в энергетическом секторе потребление газа должно оставаться постоянным — около 200 млн кубометров в год, так как пиковым периодам необходимы газовые мощности производства энергии.

«Газовые котлы, которые доминировали в энергетическом секторе до сих пор, не ликвидируются. Их часто оставляют в качестве резервных. Если есть биотопливный котел, то пики покрывает все равно газовой котел или мазутный котел. У газа есть своя ниша, это удобный для использования продукт, его удобно поставлять. Он достаточно гибкий, чтобы подавать большое количество энергии за короткий период времени», — объяснил глава Litgas.

Для поддержки терминала СПГ Литва ежегодно обязалась покупать у Statoil 540 млн кубометров газа (мощность терминала — 4 млрд кубометров газа в год). Согласно договору, Литва может реализовать газ необязательно на литовском рынке — может и экспортировать.

В середине октября в Брюсселе было подписано соглашение о финансировании литовско-польского газопровода GIPL. Поскольку в Польше газ после завершения строительства газопровода будет дороже, чем в Литве, GIPL сможет стать каналом для экспорта СПГ из Литвы.

«Важно, чтобы он помогал торговле. Где образуется потребности в смысле цен, где цены будут ниже, из этого рынка и будет идти природный газ в зону более высоких цен. Газ больше связан с долгосрочными договорами, чем электричество. Допустим, в Литве сейчас ниже цена, чем в Польше. Так было бы логично, чтобы торговцы начали реэкспортировать газ из Литвы в Польшу. Но как будет в 2020 году, очень трудно сказать», — сказал Тучкус.

Газ у терминала, возможно, будет покупать и Achema — ее договор с «Газпромом» о поставке природного газа завершается вместе с этим календарным годом, и компания сообщила, что будет вести переговоры и с «Газпромом», и с поставщиками СПГ о покупке газа в следующем году.

Вообще 540 млн кубометров — это настолько мало, что столько газа было бы нетрудно реализовать, но везти его далеко не выгодно. «Могут транспортировать очень далеко, но тогда, конечно, груз дорожает. Торговля между странами Атлантического океана, куда входим и мы, и странами Тихого океана, в контексте СПГ очень маленькая. Невыгодно транспортировать СПГ через полмира. Был такой этап примерно с 2010—2011 года до 2014 года, когда эта торговля шла. То есть, из Европы СПГ транспортировался в страны Азии. Но сейчас, когда Япония меняет свой энергетический баланс, торговля сникла. Они отдают предпочтение производству из угля, а не из газа, это меняет весь контекст. Помимо этого, появилось много мощностей по сжижению и экспорту в Австралии и Папуа — Новой Гвинее», — объяснил Тучкус.

Это значит, что груз СПГ из Клайпеды не может отправляться очень далеко, так как будет очень дорогим, и поэтому никто его не купит.

Litgas еще летом подписал меморандум со Statoil о создании совместного предприятия. Новое зарегистрированное в Литве предприятие займется поставкой СПГ небольшого объема и бункерированием.

По словам Тучкуса, в регионе реальная потребность в СПГ в 2018 году может достигать 0,5−1 млрд кубометров, а совместное предприятие Litgas и Statoil, имея самую короткую логистическую цепочку, могло бы занять большую часть этого рынка.

Согласно прогнозам BP, рынок СПГ точно будет расти — это предопределит большее предложение газа в США и Австралии, также в Восточной Африке. Основную часть (70%) СПГ в 2035 году будет потреблять Азия, крупнейшие импортеры СПГ — Япония и Китай. Европейская часть импорта СПГ (от всего мирового импорта СПГ) вырастет несильно — от 16 до 19%.