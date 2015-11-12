Москва, 12 ноября, 2015, 12:16 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов одобрил идею запрета полетов в Турцию и Тунис по соображениям безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

По его словам, безопасность в этих странах на сегодняшний день оставляет желать лучшего — участились случаи крупных терактов, пострадавшими в которых оказываются в основном туристы из Европы. В странах этого региона вопросами обеспечения безопасности «мало кто занимается», подчеркнул сенатор.

«Главная задача российского правительства, отменив полеты в Турцию и Тунис, рекомендуя не летать туда россиянам, — заставить правительства этих стран всерьёз заняться безопасностью местного туристического кластера: аэропортов, отелей, основных достопримечательностей», — цитирует Морозова РИА Новости.

Для России главная задача, подчеркнул член комитета Совфеда, — это обеспечение безопасности собственных граждан, а не наполнение бюджета этих стран. Однако правительство вместе с туроператорами должно подумать и о замене этих направлений: «необходимо в условиях кризиса воспользоваться текущим моментом и начать развивать туристическую инфраструктуру в Крыму и на Кавказе».

Ранее депутаты Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов в своем письме президенту РФ Владимиру Путину предложили временно запретить авиасообщение с Турцией и Тунисом.

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Как следует из письма, депутаты обеспокоены возможностью теракта при перелётах из Турции и Туниса. Одной из версий гибели людей при крушении самолёта, А 321 явилась версия взрыва бомбы на борту, заложенной террористами «Исламского государства». Турция и Тунис также представляют в этом отношении угрозу, потому что ИГ проводит террористическую деятельность в том числе и на территории этих стран — так считают депутаты от КПРФ.